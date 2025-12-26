Trợ lý thân cận của ông Kim Jong-un qua đời 26/12/2025 09:30

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi vòng hoa viếng và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự qua đời của trợ lý thân cận.

Ngày 26-12, hãng thông tấn KCNA đưa tin ông Kim Chang-son - một trợ lý thân cận của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã qua đời, song không công bố nguyên nhân ông ra đi.

Lãnh đạo Triều Tiên đã gửi vòng hoa viếng và bày tỏ lời chia buồn "sâu sắc" trước sự ra đi của ông Kim Chang-son.

Ông Kim Chang-son (bên phải) tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một sự kiện. Ảnh: YONHAP

KCNA đưa tin ông Kim Chang-son đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong đảng Lao động Triều Tiên và nhà nước trong thời gian dài dưới "sự chăm sóc yêu thương đặc biệt và lòng tin sâu sắc của những bậc vĩ nhân vô song".

“Ông ấy đã có những đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ uy tín của đảng và nâng cao uy tín quốc tế của đất nước bằng sự trung thực và chân thành kiên định" - theo KCNA.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông Kim Chang-son được xem là chánh văn phòng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Chang-son từng giữ chức vụ trưởng ban lễ tân và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao cấp cao của lãnh đạo Triều Tiên.

Trong giai đoạn cao trào ngoại giao thượng đỉnh của ông Kim Jong-un năm 2018-2019, nổi bật là các cuộc đàm phán thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore và Việt Nam, ông Kim Chang-son đã đến thăm tiền trạm tới các cơ sở chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh để kiểm tra lộ trình và lịch trình của lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Chang-son cũng đã đến thăm Hàn Quốc vào năm 2018, khi phái đoàn cấp cao của Triều Tiên, do bà Kim Yo-jong - em gái của lãnh đạo Triều Tiên - dẫn đầu tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

Vào tháng 4-2018, ông Kim Chang-son giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán cấp làm việc về nghi thức, an ninh và truyền thông để chuẩn bị cho cuộc đàm phán thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Kim.