Thủ tướng Nhật muốn gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 03/11/2025 20:20

(PLO)- Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết đã đưa ra lời đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc nhiều thập niên trước.

Ngày 3-11, Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi cho biết bà đã đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm giải quyết vấn đề lâu đời về công dân Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây nhiều thập niên, theo hãng tin AFP.

Sau nhiều năm bác bỏ, Triều Tiên thừa nhận vào năm 2002 rằng các đặc vụ nước này đã bắt 13 công dân Nhật vào những năm 1970 và 1980, dùng họ để huấn luyện điệp viên Bình Nhưỡng về ngôn ngữ và phong tục Nhật.

Tokyo tin rằng ít nhất 17 công dân Nhật đã bị bắt cóc, trong khi một số ý kiến cho rằng còn nhiều người hơn nữa có thể đã bị đưa sang Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi phát biểu tại một sự kiện ở Tokyo về vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ, ngày 3-11. Ảnh: Kyodo News

Bà Takaichi nói tại một sự kiện nâng cao nhận thức về vấn đề này ở Tokyo ngày 3-11 rằng bà đã yêu cầu một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim.

“Để xây dựng một mối quan hệ mới, hiệu quả giữa Nhật và Triều Tiên, tôi quyết tâm gặp mặt trực tiếp ông Kim” - bà Takaichi nói.

Bình Nhưỡng chưa có phản hồi công khai nào về đề nghị của bà Takaichi.

Nhiều nhà lãnh đạo Nhật từng cố gắng trong việc tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với ông Kim về vấn đề này, nhưng đến nay đều không thành công.

Cựu Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã từng tới Bình Nhưỡng vào các năm 2002 và 2004, nơi ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó là ông Kim Jong-il và đã thương lượng để 5 nạn nhân được hồi hương. Bình Nhưỡng khi đó cho 8 người còn lại đã qua đời.

Người tiền nhiệm của bà Takaichi là ông Shigeru Ishiba cũng từng đề xuất thành lập văn phòng liên lạc ở Tokyo và Bình Nhưỡng để thúc đẩy tiến trình, nhưng đề xuất đó chưa bao giờ được hiện thực hóa.