Thái Lan, Campuchia xác nhận rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới 03/11/2025 17:39

(PLO)- Cả Thái Lan và Campuchia đều xác nhận bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới theo đúng các điều khoản của thoả thuận ngừng bắn ký ngày 26-10.

Trong cuộc họp báo ngày 3-11 tại Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết cả nước này và Campuchia đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước nhằm tiếp tục giảm căng thẳng, theo trang tin Channel News Asia.

Việc rút quân được thực hiện dưới sự giám sát của AOT – Nhóm Quan sát viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm các thành viên được cả Bangkok và Phnom Penh chấp thuận.

Cũng trong buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan - Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri cho biết các hoạt động rà phá bom mìn dọc biên giới đã bắt đầu. Trong đó, Thái Lan sẽ phụ trách rà phá vật liệu nổ tại 13 khu vực còn Campuchia phụ trách 1 khu vực.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat (giữa) trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thủ tướng Thái Lan hôm 3-11. Ảnh: THE STANDARDS (THÁI LAN)

Trước đó, Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 2-11 đã thông báo rút các pháo tự hành và hệ thống phóng tên lửa đa nòng khỏi biên giới, đưa về căn cứ ban đầu, theo tờ Khmer Times.

Đây là động thái hiện thực hoá cam kết được Thái Lan và Campuchia đưa ra hôm 31-11 nhằm hiện thực hoá giai đoạn đầu tiên của thoả thuận ngừng bắn mà hai bên đạt được cách đó 5 ngày.

Campuchia hôm 2-11 rút các hệ thống vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan. Ảnh: KHMER TIMES

Giai đoạn ngừng bắn đầu tiên này sẽ kéo dài từ ngày 1-11 tới ngày 21-11. Giai đoạn này tập trung chủ yếu vào việc rút các loại vũ khí loại A, trong đó có hệ thống phóng tên lửa đa nòng, từ khu vực biên giới đến các căn cứ tương ứng của mỗi bên dưới sự giám sát của ASEAN.