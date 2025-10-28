Ông Anutin bác tin Thái Lan-Campuchia sẽ mở cửa biên giới vào tháng tới 28/10/2025 05:58

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bác tin rằng Thái Lan và Campuchia sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới vào tháng tới, nhấn mạnh rằng 4 bước được nêu trong tuyên bố chung phải được hoàn tất trước.

Ngày 27-10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bác tin rằng Thái Lan và Campuchia sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới vào tháng tới. Ông khẳng định 4 điều kiện trong thỏa thuận hòa bình phải được thực hiện đầy đủ trước khi quan hệ hai nước có thể trở lại bình thường, theo tờ Nation.

Ông Anutin đưa ra phản hồi trước những đồn đoán rằng các trạm kiểm soát biên giới Thái Lan - Campuchia sẽ mở cửa trở lại vào ngày 1-11.

“Tôi không biết ai đặt ra ngày đó” - ông Anutin nói.

Thủ tướng Thái Lan giải thích rằng bất kỳ quyết định mở lại nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc Campuchia thể hiện thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề biên giới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

Ông Anutin nói rằng Campuchia trước hết phải bắt đầu thực thi các điều khoản trong tuyên bố chung mà ông và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã ký.

Sau đó, Thái Lan sẽ đánh giá hành động của Campuchia và phản ứng tương ứng trước khi tiến tới bước tiếp theo theo thỏa thuận, ông nói thêm.

Trình tự các bước sẽ bắt đầu bằng việc rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, tiếp đến là rà phá bom mìn, trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến và quản lý khu vực tranh chấp.

“Thái Lan không phải là bên vi phạm điều kiện ngừng bắn, nên mọi hành động phải bắt đầu từ phía Campuchia” - ông Anutin nói.

“Ví dụ, họ phải rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi biên giới. Họ đã bắt đầu thực hiện việc đó từ đêm qua. Sau khi họ hoàn tất, chúng tôi sẽ làm phần của mình, vì phía chúng tôi cũng có vũ khí hạng nặng dọc biên giới” - nhà lãnh đạo Thái Lan nói thêm.

Thủ tướng Anutin cho biết lực lượng vũ trang của hai nước sẽ phối hợp thông qua các cơ chế song phương, và quá trình rút vũ khí sẽ được các đặc phái viên ASEAN giám sát.

Khi ASEAN xác nhận việc rút toàn bộ vũ khí hạng nặng đã hoàn tất, giai đoạn tiếp theo sẽ là rà phá bom mìn - cũng dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát ASEAN, ông Anutin nói thêm.

Sau khi hoàn tất rà phá bom mìn, hai chính phủ sẽ phối hợp để triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Ông Anutin cho biết Thái Lan đã bắt đầu triển khai bằng cách cắt kết nối internet của các đường dây lừa đảo, truy vết giao dịch tài chính và khởi tố những người có liên quan.

Ông nói việc giải quyết tình trạng lấn chiếm biên giới sẽ là bước cuối cùng trước khi quan hệ hai nước trở lại bình thường.

Thủ tướng Thái Lan kết luận rằng sau khi tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia được giải quyết, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán để bình thường hóa quan hệ, và khi đó các cửa khẩu biên giới mới có thể mở lại.

Campuchia chưa bình luận về phát ngôn của ông Anutin.