Thái tử Dubai chia sẻ video sét đánh trúng toà nhà Burj Khalifa cao nhất thế giới 20/12/2025 08:47

(PLO)- Video của Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ghi lại khoảnh khắc sét đánh trúng đỉnh toà nhà Burj Khalifa đã thu hút được lượng tương tác lớn trên Instagram.

Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã chia sẻ trên trang Instagram chính thức của mình khoảnh khắc sét đánh trúng toà nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE), tờ Gulf News đưa tin.

Video được ghi lại hôm 18-12, khi khu vực Dubai và các vùng lân cận hứng mưa như trút nước cùng giông sét. Trong video, từ giữa bầu trời dày đặc mây xanh, một tia sét đã đánh trúng đỉnh của toà nhà Burj Khalifa.

Burj Khalifa, được khánh thành năm 2010, đang giữ kỷ lục là toà nhà cao nhất thế giới với 163 tầng, cao 828 m. Đây là biểu tượng kiến trúc và du lịch toàn cầu, bao gồm nhiều khách sạn, căn hộ sang trọng, văn phòng và đài quan sát.

Sét đánh trúng đỉnh toà nhà Burj Khalifa ở Dubai (UAE) tối 18-12. Nguồn: INSTAGRAM @faz3

Sau đó vài giờ, Thái tử Al Maktoum chia sẻ một bài đăng khác khuyên người dân Dubai nên chuẩn bị cho những ngày mưa sắp tới.

Tính tới sáng 20-12, video của Thái tử Al Maktoum đã nhận được hơn 472.000 lượt thích và hơn 56.400 lượt chia sẻ trên Instagram, cũng như được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng khác.

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia UAE, thời tiết nước này hiện chịu ảnh hưởng của một hệ thống áp thấp đang trong giai đoạn mạnh nhất. Một số nơi ghi nhận mưa đá hoặc mưa lớn kèm giông sét.

Ngày 19-12, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Dubai và nhiều vùng khác của UAE. Một số tuyến đường lớn ở Dubai và Sharjah – thành phố lớn thứ ba UAE, chỉ sau Dubai và thủ đô Abu Dhabi – đã bị ngập lụt, ảnh hưởng tới việc di chuyển của người dân.

Sân bay quốc tế Dubai đã phải huỷ một số chuyến bay do thời tiết xấu, một số chuyến bay khác bị trễ giờ cất hạ cánh. Đến chiều 19-12, sân bay đã trở lại hoạt động bình thường.

Ngập lụt ở Dubai (UAE) hôm 19-12 sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh: GULF NEWS

Thái tử Dubai - Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, còn được biết tới với tên thân mật Fazza, là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng UAE, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng hành pháp Dubai.

Tài khoản Instagram @faz3 là tài khoản chính thức được giới thiệu trên trang web chính thức của Thái tử Al Maktoum, do chính ông quản lý, thường xuyên đăng tải nhiều hoạt động đời thường Thái tử và thông tin về các vấn đề chính sách và ngoại giao. Tài khoản hiện có khoảng 17.200 người theo dõi.