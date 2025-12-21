Ông Zelensky lên tiếng trước cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine ở Miami 21/12/2025 07:24

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc đối thoại ba bên Mỹ-Nga-Ukraine ở Miami (Mỹ) theo đề xuất của Washington không phải là tất cả những gì Kiev mong muốn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20-12 cho biết Mỹ đã đề xuất một cuộc đối thoại ba bên Mỹ-Nga-Ukraine tại Miami (Mỹ) bàn về tái thiết Ukraine hậu xung đột nhưng Kiev hoài nghi về hiệu quả của một định dạng như vậy, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong cuộc họp báo ở Kiev hôm 20-12, ông Zelensky cho biết ông đã được Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov báo cáo về kết quả cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine do ông Umerov dẫn đầu với các nhà đàm phán Mỹ và châu Âu tại Miami (Mỹ) hôm 19-12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM

“Về phần ông Umerov, ông ấy đã gọi cho tôi và nói rằng Mỹ hiện đang đề xuất một cuộc đối thoại ba bên giữa các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ-Nga-Ukraine” - ông Zelensky nói, đồng thời tiết lộ rằng vòng đối thoại này dự kiến diễn ra tại Miami ngay từ ngày 20-12 (giờ Mỹ) với nội dung tập trung vào vấn đề tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Đây là lần đầu tiên một cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev được tổ chức ở Mỹ. Trước đó, nhiều cuộc đàm phán Nga-Ukraine có sự tham gia của đại diện Mỹ đã được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các bên chưa thể đi tới thoả thuận ngừng bắn và lập lại hoà bình.

Ông Zelensky hoài nghi khả năng cuộc gặp ở Miami có thể mang lại điều gì mới mẻ, khác với kết quả các cuộc gặp đã được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ, song không bác bỏ đề xuất của Mỹ. Ông Zelensky nói rằng một cuộc gặp ba bên theo đề xuất của Mỹ “không phải là tất cả những gì chúng tôi [ở Kiev] mong muốn, nhưng nó rất quan trọng”.

“Nếu một cuộc họp như vậy có thể được tổ chức ngay bây giờ để cho phép trao đổi tù binh chiến tranh hoặc nếu một cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia đạt được thỏa thuận về một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo thì tôi không thể phản đối. Chúng tôi sẽ ủng hộ đề xuất như vậy của Mỹ. Hãy xem mọi việc diễn biến thế nào” - ông Zelensky nói.

Cùng ngày 20-12 (giờ Nga), nhà đàm phán hàng đầu của Moscow về vấn đề Ukraine, Đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev cho biết ông sẽ tới Miami để tham gia vào các cuộc gặp trong hai ngày 20-12 và 21-12.

Ông Dmitriev không nói về chi tiết nội dung sẽ được phía Nga đề xuất trong cuộc gặp sắp tới.

Theo đài ABC News, bên cạnh Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các sứ mệnh hoà bình - ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Jared Kushner thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng sẽ tới Miami gặp các nhà ngoại giao Nga và Ukraine.

Trước đó, ông Rubio hôm 19-12 nhấn mạnh rằng “sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào trừ khi Ukraine đồng ý, nhưng cũng sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào trừ khi Nga đồng ý. “Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta [Mỹ] không phải là ép buộc bất cứ điều gì lên bất cứ ai, mà là cố gắng tìm cách thúc đẩy cả hai bên đi đến một điểm chung”.