Chiến sự Nga - Ukraine 21-12: Ukraine định thay chỉ huy sau khi Odessa bị đánh rát; Nga phóng 3 quả tên lửa Iskander-M từ Crimea 21/12/2025 05:49

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Hai bên tăng cường các đòn tấn công bằng UAV; Trợ lý của ông Putin đã tới Mỹ để thảo luận về Ukraine; Nga mở rộng tấn công, Ukraine phải sơ tán dân ở Zaporizhzhia?

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Odessa bị tấn công liên tục, Ukraine cân nhắc thay Tư lệnh Không quân phía Nam

. Ngày 20-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng ông đang xem xét thay thế Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân miền Nam, ông Dmytro Karpenko, sau hàng loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào tỉnh Odessa, theo tờ Kyiv Independent.

“Chúng tôi đang tăng cường phòng không, và thành thật mà nói, chúng tôi cũng sẽ tăng cường cả khâu chỉ huy. Hôm nay, tôi đã nêu vấn đề thay thế tư lệnh. Tôi nghĩ họ sẽ tìm được một ứng viên khác. Bởi vì chúng ta cần phản ứng kịp thời, nhanh chóng” - ông Zelensky nói với báo giới.

Các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng của tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine trong đêm 19-12, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Theo Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, một số nạn nhân đang đi trên xe buýt thì bị trúng đòn tấn công ngay tại “tâm điểm” của cuộc không kích Nga.

Cơ sở hạ tầng cảng của tỉnh Odesa thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Các đợt không kích gần đây nhằm vào khu vực này đã gây ra tình trạng mất điện kéo dài nhiều ngày và khiến người dân không có nước sinh hoạt.

“Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng cần bảo vệ được càng nhiều người càng tốt, bảo vệ Odessa và các khu vực khác của chúng ta ở mức cao nhất có thể” - ông Zelensky nói về kế hoạch thay thế chỉ huy.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới 23 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Chính quyền các địa phương Ukraine ngày 20-12 tiếp tục báo cáo về các đợt tấn công của Nga trên khắp Ukraine.

Theo Không quân Ukraine, trong đêm Nga đã tập kích Ukraine bằng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ bán đảo Crimea và 51 UAV tấn công, trong đó có khoảng 30 UAV loại Shahed, cùng các UAV khác như Gerbera.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp 31 UAV. Các tên lửa đạn đạo và 20 UAV tấn công được cho là đã đánh trúng mục tiêu tại 15 địa điểm khác nhau.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở phát điện, phân phối và truyền tải điện tại các tỉnh Mykolaiv, Kherson, Donetsk và Dnipropetrovsk trong đêm. Bộ này cũng cho biết Nga đã nhắm vào công nhân tại một nhà máy nhiệt điện gần biên giới, song không ghi nhận thương vong.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến 1 người thiệt mạng ở làng Manky và làm 2 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov báo cáo rằng có 10 người bị thương ở tỉnh này trong các đợt không kích của Nga. Ông nói thêm rằng trong vòng 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành 713 cuộc tấn công nhằm vào 19 khu dân cư trong khu vực.

Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua đã làm 8 người bị thương. Chính quyền khu vực cho hay các đòn tấn công đã đánh trúng hạ tầng trọng yếu, cơ sở xã hội và khu dân cư, làm hư hại 29 tòa nhà chung cư, 24 ngôi nhà riêng cùng nhiều địa điểm dân sự khác.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-12 nói rằng hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 27 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga trong đêm qua, theo hãng thông tấn TASS.

“Qua đêm, lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã phá hủy 27 UAV cánh cố định của Ukraine: 10 chiếc ở Belgorod và Voronezh, 2 chiếc ở vùng Kursk và Lipetsk, 2 chiếc trên vùng biển Azov và 1 chiếc trên ở Bryansk” - theo tuyên bố của bộ này.

TASS: Nga mở rộng tấn công, Ukraine phải sơ tán dân ở Zaporizhzhia

TASS ngày 20-12 dẫn nguồn tin rằng Ukraine đã phải sơ tán người dân ở các khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia mà Kiev đang kiểm soát sau khi quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công ngày càng mạnh mẽ trong khu vực.

“Đối phương đã quyết định mở rộng phạm vi khu vực sơ tán ở vùng Zaporizhzhia. Người dân địa phương ở các huyện Zaporozhye và Pologov buộc phải di tản” - nguồn tin nói.

“Mệnh lệnh này do ông Ivan Fedorov, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Zaporizhzhia, đưa ra. Lý do được đưa ra là tầm hoạt động của UAV Nga gia tăng” - theo nguồn tin.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng các đơn vị xung kích của Nga đang tiến quân rất nhanh tại tỉnh Zaporizhzhia.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Điện Kremlin: Ông Zelensky ‘tự mâu thuẫn’ khi nói về bầu cử Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 20-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Zelensky đang tự mâu thuẫn và đưa ra những phát biểu thiếu nhất quán khi bình luận về khả năng tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine, theo hãng thông tấn Sputnik.

“Ông Zelensky đang tích cực lên tiếng [về vấn đề bầu cử], nhưng ông ấy phần nào tự mâu thuẫn. Ông ấy nói sẽ không cho phép bất kỳ ai - cụ thể là [Tổng thống Nga Vladimir] Putin - can thiệp vào cuộc bầu cử, khi đáp lại đề xuất của ông Putin về việc bảo đảm an ninh” - ông Peskov nói với các phóng viên.

“Trong khi đó, trước đây ông ấy lại kêu gọi phía Mỹ. Nói cách khác, ông ta không phản đối sự tham gia của Mỹ nhưng lại phản đối sự can thiệp khi nói đến bầu cử. Ông ta đang tự mâu thuẫn và đưa ra những tuyên bố không nhất quán” - ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng các cuộc thảo luận xoay quanh khả năng tổ chức bầu cử vẫn đang tiếp diễn và “chủ đề này vẫn còn nóng”.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trợ lý của ông Putin đã tới Mỹ để thảo luận về Ukraine

Ông Kirill Dmitriev - Trợ lý kinh tế của Tổng thống Nga đã tới TP Miami (bang Florida, Mỹ) để gặp đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, hãng Reuters ngày 20-12 dẫn một nguồn tin Nga.

Các cuộc gặp dự kiến diễn ra sau các cuộc thảo luận trước đó tại Đức giữa ông Witkoff, ông Kushner với các quan chức Ukraine và châu Âu về việc điều chỉnh một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn.

Trước chuyến đi, ông Dmitriev đăng trên mạng xã hội X rằng ông đang “trên đường tới Miami”.

“Trong khi những bên hiếu chiến tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ nhằm phá hoại kế hoạch hòa bình của Mỹ cho Ukraine, tôi chợt nhớ lại đoạn video từ chuyến thăm trước đây của mình - ánh sáng xuyên qua những đám mây giông” - ông Dmitriev viết.

Theo Reuters, dù phía Mỹ dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi riêng với đại diện Ukraine tại Miami, mọi tiếp xúc trực tiếp giữa ông Dmitriev và các nhà đàm phán Ukraine đã bị loại trừ.

Một nguồn tin Nga nói rằng “không có kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc ba bên với phía Ukraine”.