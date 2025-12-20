Ông Zelensky hài lòng 90% với đảm bảo an ninh từ châu Âu, vẫn đang đàm phán với Mỹ 20/12/2025 19:35

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hài lòng 90% với các đảm bảo an ninh của châu Âu và Kiev vẫn đang thảo luận "rất hiệu quả" để có được các cam kết riêng từ Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19-12 cho biết ông hài lòng 90% với các đảm bảo an ninh mà châu Âu đề xuất, trong khi vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được cam kết vững chắc hơn, theo hãng tin RBC Ukraine.

Trong buổi phỏng vấn đặc biệt với 3 cơ quan truyền thông quốc gia Ba Lan – hãng thông tấn PAP, đài truyền hình TVP và đài phát thanh PR – được phát sóng sáng 20-12, ông Zelensky đã từ chối xác nhận hay phủ nhận việc các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất có tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Ông Zelensky nói rằng ông chưa thể tiết lộ chi tiết nội dung đàm phán với Mỹ vì những điều khoản này “vẫn đang trong giai đoạn phát triển”. Ông chỉ chia sẻ rằng điều quan trọng đối với các cam kết an ninh cho Ukraine hậu xung đột là khả năng “phản ứng của các đối tác trước nguy cơ Nga tái diễn hành động” tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn với PAP, TVP và PR hôm 19-12. Ảnh: PR

Ông Zelensky nói thêm rằng các cam kết an ninh từ phía châu Âu là “một vấn đề riêng biệt” với các cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ đang diễn ra. Ông bày tỏ “không hoàn toàn hài lòng” với các cam kết của Brussels mà chỉ “hài lòng đến 90%”.

Tổng thống Ukraine không nêu chi tiết các cam kết từ phía châu Âu hay điểm nào trong các cam kết này khiến ông chưa hài lòng.

Trong buổi phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Mỹ đang đối thoại với Ukraine “một cách bình thường hơn” so với thời điểm kế hoạch hoà bình 28 điểm được đưa ra. Ông cho rằng 28 điểm đó “giống một tối hậu thư hơn là một kế hoạch thực sự”, đồng thời cho biết kế hoạch đang được thay đổi.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng những cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “rất hiệu quả” khi hai bên “thảo luận về các đảm bảo an ninh và chi tiết tái thiết Ukraine”.

“Tôi không biết liệu chúng tôi có thể đạt được tất cả những điều này hay không, nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Có những điều bất đồng giữa chúng tôi” - ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trước đó, hãng tin Bloomberg hôm 18-12 tiết lộ rằng Mỹ và châu Âu đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho Kiev theo các điều khoản chi tiết, nghiêm ngặt và mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công Ukraine trong tương lai.

Theo Bloomberg, quân đội Ukraine với quy mô 800.000 binh sĩ sẽ đóng vai trò là tuyến đầu phòng thủ trong giai đoạn hậu chiến. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Ba Lan, ông Zelensky cũng cho biết con số 800.000 quân này được đề cập trong các dự thảo thoả thuận hiện tại, lưu ý rằng “điều đó phản ánh nhu cầu của quân đội” Ukraine.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện nhân dịp Tổng thống Ukraine có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan. Tổng thống Zelensky bày tỏ “rất biết ơn” Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người dân Ba Lan đã ủng hộ Ukraine “vô điều kiện”.