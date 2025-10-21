Ông Hun Sen bài xích chuyện đốt hàng hóa Thái Lan 21/10/2025 17:33

(PLO)- Nhận định 99% dân Campuchia tẩy chay hàng Thái Lan do căng thẳng biên giới hai nước song Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen không ủng hộ chuyện đốt hàng Thái Lan, cho rằng nên dừng hành động quá khích này thay vào đó nên dùng hàng Thái Lan tồn kho cho động vật ăn.

Ngày 20-10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết làn sóng tẩy chay hàng Thái Lan ở Campuchia đã gia tăng gần đây, đồng thời tin rằng có tới 99% người dân Campuchia đã quyết định tẩy chay hàng hóa Thái Lan, theo tờ Phnom Penh Post.

Viết trên mạng xã hội, ông Hun Sen cho biết ông vừa xem một đoạn video dài 8 phút của một nhóm dẫn đầu là ông Khoeun Sola (KO1) ủng hộ việc đốt phá hàng hóa Thái Lan và nặng lời với những người bán hàng mà trong kho vẫn còn các sản phẩm này.

“Vấn đề là những thương nhân vẫn còn hàng Thái Lan, họ nên làm gì với chúng? Đốt chúng? Hay tiếp tục bán để thu hồi vốn? Nếu KO1 có tiền, họ nên mua tất cả hàng Thái Lan còn thừa và cho động vật ăn thay vì đốt chúng như trong video. Nếu con người không sử dụng chúng, thì tốt hơn là để động vật ăn chúng thay vì phá hủy hoặc đốt chúng” - ông Hun Sen nói.

Ông kêu gọi KO1 chấm dứt những hành động “điên rồ” và thúc đẩy “các giá trị đạo đức, luân lý và phẩm giá của quốc gia”.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: FACEBOOK/HUN SEN

Theo ông Hun Sen, một số lượng lớn người Campuchia - gần 99%, cả ở trong và ngoài nước, hiện đang tẩy chay các sản phẩm của Thái Lan và làn sóng tẩy chay này đang có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo người dân không nên biến việc tẩy chay này thành một phong trào phi lý hay cực đoan.

Ông Khoeun Sola (KO1) là người đứng đầu một cơ quan báo chí địa phương và trước đây đã bị chính quyền triệu tập để chỉnh đốn về những bài viết kích động.

Sau bài đăng của ông Hun Sen, ông Khoeun Sola cũng đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của mình đồng thời gỡ bỏ video đốt phá hàng Thái Lan.

Người bán mỹ phẩm tại chợ Orussey ở Phnom Penh tên là Chenda cho biết xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan đã khiến doanh số bán sản phẩm Thái Lan giảm mạnh xuống gần bằng 0. Vì hầu hết hàng hóa của cô Chenda được nhập khẩu từ Thái Lan nên phần lớn vốn của thương nhân này đang bị “đóng băng” khi hàng Thái Lan tồn trong kho không bán được.

“Tôi không phản đối việc tẩy chay hàng Thái Lan, nhưng những mặt hàng đã nhập khẩu rồi thì ít nhất cũng nên được dùng hết” - cô Chenda nói.

Theo cô Chenda, nhiều công ty và nhà nhập khẩu hiện cũng đang gặp khó khăn về tài chính vì họ đã nhập khẩu một lượng lớn hàng hóa trước khi xung đột biên giới nổ ra dẫn đến làn sóng tẩy chay hàng Thái Lan.