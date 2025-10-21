Quốc tế chúc mừng bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật 21/10/2025 15:28

(PLO)- Nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc,... đồng loạt lên tiếng chúc mừng bà Sanae Takaichi vừa được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Ngày 21-10, chính trị gia theo đường lối cứng rắn Sanae Takaichi được bầu làm nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật sau cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, theo hãng tin AFP.

Bà Takaichi đã nhận được 237 phiếu bầu, dẫn đầu đa số trong số 465 ghế tại Hạ viện.

Ngay sau đó là "dàn đồng ca" từ quốc tế chúc mừng bà Takaichi.

Bà Sanae Takaichi chính thức thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG NHẬT

Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass chúc mừng bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật.

Ông tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Takaichi, quan hệ đối tác Mỹ - Nhật sẽ vươn tới những tầm cao mới trong hợp tác về an ninh, công nghệ, năng lượng và thương mại.

“Đây là một liên minh đang tiến về phía trước mạnh mẽ hơn bao giờ hết” - Đại sứ nhấn mạnh.

Hàn Quốc

Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì đà tích cực trong quan hệ với Nhật và cùng hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ song phương hướng về tương lai.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với nội các mới của Nhật nhằm duy trì đà tích cực trong quan hệ song phương” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Jae-woong nói.

“Là hai quốc gia láng giềng và đối tác toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị và trật tự thương mại đang thay đổi nhanh chóng, chúng tôi hy vọng hai bên sẽ cùng hợp tác để phát triển hơn nữa mối quan hệ hướng tới tương lai” - ông Lee nói thêm.

Châu Âu

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới bà Sanae Takaichi nhân dịp bà được bầu làm Thủ tướng Nhật.

“Là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật, bà đã tạo nên dấu mốc lịch sử. Tôi mong được hợp tác chặt chẽ với bà để đưa quan hệ đối tác đặc biệt giữa EU và Nhật lên một tầm cao mới, vì năng lực cạnh tranh chung và an ninh chung của chúng ta” - bà Leyen viết.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Nhật Jean-Eric Paquet gọi đây là một “khoảnh khắc lịch sử” khi Tokyo bầu ra nữ thủ tướng đầu tiên.

Ông Paquet cho biết EU mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Takaichi.

Trung Quốc

Trung Quốc hôm nay kêu gọi chính phủ mới của Nhật tuân thủ các cam kết trong vấn đề lịch sử và giữ vững lập trường về Đài Loan, sau khi bà Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật, theo hãng tin Kyodo News.

Bắc Kinh nhấn mạnh Tokyo cần “xử lý thận trọng và đúng đắn các vấn đề nhạy cảm liên quan đến lịch sử và Đài Loan”, đồng thời kêu gọi hai nước duy trì quan hệ song phương “ổn định và lành mạnh".