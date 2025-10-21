Mỹ và Úc ký thỏa thuận đất hiếm trị giá 8,5 tỉ USD 21/10/2025 09:57

Ngày 20-10 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký một thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản chiến lược, trong bối cảnh hai đồng minh tìm cách ổn định nguồn cung toàn cầu.

Cuộc hội đàm tại Nhà Trắng đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và ông Albanese, đài Fox News đưa tin.

Ông Trump cho biết thỏa thuận này đã được đàm phán trong 4-5 tháng qua, trước khi chính thức công bố.

“Chỉ khoảng một năm nữa, chúng ta sẽ có nhiều khoáng sản chiến lược và đất hiếm đến mức không biết làm gì cho hết” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Úc Anthony Albanese gặp nhau tại Nhà Trắng ngày 20-10. Ảnh: BLOOMBERG

Phần mình, Thủ tướng Albanese nói đây là “dòng dự án trị giá 8,5 tỉ USD đã sẵn sàng triển khai”.

Theo hãng tin Reuters, dựa trên bản sao thỏa thuận do Văn phòng Thủ tướng Úc cung cấp, hai nước sẽ cùng đầu tư mỗi bên 1 tỉ USD trong vòng 6 tháng tới vào các dự án khai thác và chế biến khoáng sản, đồng thời thiết lập mức giá sàn cho các loại khoáng sản chiến lược.

Một phần trong thỏa thuận là việc hai bên thống nhất rút ngắn quy trình cấp phép cho các mỏ, nhà máy chế biến và các cơ sở liên quan nhằm thúc đẩy sản lượng đất hiếm và khoáng sản chiến lược.

Thỏa thuận cũng bao gồm sự hợp tác giữa Mỹ và Úc trong việc lập bản đồ tài nguyên địa chất, tái chế khoáng sản, ngăn chặn việc bán các tài sản khoáng sản chiến lược vì lý do an ninh quốc gia.

Theo Reuters, Úc cũng sẵn sàng bán cổ phần trong kho dự trữ khoáng sản chiến lược của mình cho các nước đồng minh, bao gồm Anh.

Động thái này diễn ra khi các chính phủ phương Tây tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm và khoáng sản chiến lược.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất lớn nhất thế giới các loại vật liệu chiến lược này - vốn được sử dụng trong mọi thứ từ điện thoại thông minh, động cơ xe điện cho đến radar quân sự.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), các mỏ ở Trung Quốc đã sản xuất 270.000 tấn đất hiếm trong năm 2024 và có trữ lượng khoảng 44 triệu tấn. Trong khi đó, Mỹ chỉ sản xuất 45.000 tấn và có 1,9 triệu tấn trữ lượng, còn Úc sản xuất 13.000 tấn với trữ lượng 5,7 triệu tấn trong cùng năm.