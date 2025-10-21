Bloomberg: Mỹ phản đối tịch thu tài sản Nga tài trợ Ukraine 21/10/2025 08:21

(PLO)- Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng Mỹ sẽ không tham gia kế hoạch do Liên minh châu Âu (EU) khởi xướng nhằm sử dụng tài sản Nga để tài trợ cho Ukraine.

Mỹ sẽ không tham gia kế hoạch do Liên minh châu Âu (EU) dẫn đầu nhằm thúc đẩy Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, hãng Bloomberg ngày 20-10 dẫn các nguồn tin.

Nguồn tin nói rằng các quan chức Mỹ đã truyền đạt lập trường này tới các đối tác châu Âu trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington DC vào tuần trước.

Một nguồn tin cho biết Mỹ viện dẫn rủi ro đối với sự ổn định của thị trường nếu tịch thu tài sản Nga.

Theo Bloomberg, đây là một bước thụt lùi lớn đối với EU, vốn đang nỗ lực thuyết phục G7 tham gia kế hoạch sử dụng tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay 140 tỉ euro (160 tỉ USD) cho Ukraine.

Tổng thống Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, thủ đô Washington DC (Mỹ) ngày 17-10. Ảnh: Aaron Schwartz/Sipa/Bloomberg

Ủy ban châu Âu đang soạn thảo chi tiết cơ chế thực hiện, song sẽ không công bố cho đến khi các nhà lãnh đạo EU phê chuẩn, có thể tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào cuối tuần này.

Theo nguồn tin, các quan chức châu Âu bày tỏ thất vọng trước việc Mỹ rút lui khỏi kế hoạch trong khi châu Âu đã bắt đầu xúc tiến, nhất là khi chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó đã kêu gọi EU tận dụng tối đa nguồn tài sản Nga.

Mỹ chưa bình luận về thông tin trên.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, trong đó khoảng 213 tỉ USD được lưu giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở ở Bỉ.

Gần đây, EU đang thảo luận về kế hoạch cấp một khoản “vay bồi thường” lên tới 140 tỉ euro cho Kiev, sử dụng tài sản Nga bị đóng băng làm tài sản thế chấp cho các trái phiếu do khối phát hành.

Đề xuất này nhận được sự ủng hộ từ Đức, Pháp và một số quốc gia Đông Âu trong khối, nhưng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ. Chính phủ Bỉ đã cảnh báo rằng việc sử dụng số tài sản này có thể dẫn đến các vụ kiện khiến các chính phủ phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý lớn, làm suy yếu uy tín của trung tâm tài chính châu Âu và thậm chí làm giảm giá trị đồng euro.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trước đó cũng bày tỏ quan ngại tương tự. Hôm 19-10, Chủ tịch ECB Christine Lagarde ủng hộ ý tưởng sử dụng các tài sản Nga làm tài sản thế chấp, nhưng nhấn mạnh rằng tốt nhất là tất cả các quốc gia đang nắm giữ tài sản Nga cần hành động thống nhất.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần nhấn mạnh coi mọi nỗ lực sử dụng tài sản Nga và nguồn lợi từ đó là hành động “ăn cắp” và cảnh báo sẽ trả đũa.