Chiến sự Nga-Ukraine 21-10: Kiev phá hệ thống radar tiên tiến ở Crimea; Nga đánh rát Donetsk, miền nam Ukraine, tuyên bố hạ gần 1.600 lính Kiev 21/10/2025 07:58

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tuc nóng với tin Nga đánh mạnh ở Donetsk và miền nam Ukraine; Ukraine phá radar xịn của Nga ở Crimea; Ukraine sắp mua 25 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận.

Nga đánh mạnh ở miền nam Ukraine

Người phát ngôn Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine - ông Vladyslav Voloshyn cho biết vào ngày 20-10 quân Nga đã phát động một loạt cuộc tấn công phối hợp vào các khu vực ở miền nam Ukraine, trong đó triển khai số lượng lớn bộ binh, xe bọc thép, xe bốn bánh và xe mô tô theo nhiều hướng, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ông Voloshyn lưu ý rằng các nhóm quân Nga đã đồng loạt tiến quân từ các khu vực gần Mala Tokmachka, Shcherbaky, Novodanylivka và Novoandriivka (đều ở tỉnh Zaporizhzhia). Mỗi nhóm tấn công được cho là gồm 1 trung đội bộ binh được xe bọc thép hỗ trợ.

"Tổng cộng, chúng tôi ước tính có khoảng 200 quân Nga, 3 xe tăng và khoảng 15 xe chiến đấu bọc thép. Đối phương cũng sử dụng xe địa hình 4 bốn bánh và mô tô trong các cuộc tấn công" - người phát ngôn cho biết thêm.

Theo ông Voloshyn, đã có tới 10 cuộc giao tranh vẫn đang đang tiếp diễn trong bối cảnh một số xe bọc thép đã bị phá hủy và nhiều lính Nga đã bị hạ.

Ukraine phá radar xịn của Nga ở Crimea

Ngày 20-10, Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) đã đăng tải đoạn video máy bay không người lái Ukraine (UAV) tấn công vào một trong những hệ thống radar chống UAV tiên tiến nhất của Nga - hệ thống Valdai, bảo vệ bán đảo Crimea, theo tờ Kyiv Independent.

HUR cho biết vị trí mục tiêu là sân bay ở Sân bay Dzhankoi. Video cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng mà UAV tấn công hệ thống radar đắt tiền.

Ukraine phá hệ thống radar Valdai của Nga ở Crimea. Nguồn: HUR

Theo HUR, hệ thống radar Valdai là hệ thống phức hợp mới nhất của Nga được thiết kế để phát hiện và chống lại các UAV cỡ nhỏ.

Nga: Gần 1.600 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 20-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Lenino (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân Nga đã khiến 1.575 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh trên các khu vực tiền tuyến. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm, chủ yếu hoạt động tại tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, khiến nhiều quân Ukraine thương vong nhất với 510 người và phá hủy 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 3 khẩu pháo.

Một kho pháo Ukraine tại TP Kostiantynivka (tỉnh Donetsk). Ảnh: NEW YORK TIMES

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của ngành công nghiệp quân sự Ukraine, các kho UAV và các khu vực triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine tại 142 địa điểm.

Bộ này cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 129 UAV và 3 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày.

Quyết tâm của Nga ở Donetsk

Ngày 20-10, lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm - ông Denis Pushilin cho biết Nga đang tiến đến TP Lyman (tỉnh Donetsk) và đã giành được chỗ đứng ở ngoại ô khu định cư Yampol (tỉnh Donetsk), theo TASS.

"Chúng ta nên đặc biệt chú ý đến khu vực tiền tuyến Lyman. Lực lượng chúng ta cũng đã củng cố vị trí tại khu vực Lyman, đặc biệt là ở vùng ngoại ô. Chúng ta cũng thấy rằng đối phương đang nỗ lực hết sức để giữ vững các vị trí gần khu định cư Yampol. Tuy nhiên, lực lượng chúng ta cũng đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô Yampol và tiếp tục tấn công” - ông Pushilin cho hay.

Ông Pushilin nói thêm rằng quân Ukraine đang cố gắng bằng mọi cách để giữ Yampol vì việc Nga giành được nơi này sẽ cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế cho nhóm tác chiến của họ ở Lyman.

Ukraine sắp mua 25 hệ thống phòng không Patriot của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17-10 đã thành công và mang lại tiến triển với Ukraine trong việc mua thêm các hệ thống phòng không mới, hãng tin Reuters đưa tin ngày 20-10.

“Sau nhiều vòng trao đổi kéo dài hơn 2 tiếng với ông Trump và đội ngũ của ông ấy, thông điệp mà tôi nhận được, theo tôi, là tích cực: rằng chúng tôi giữ vững vị trí của mình trên tiền tuyến” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết sau chuyến thăm Mỹ, Ukraine hiện đang chuẩn bị hợp đồng mua 25 hệ thống phòng không Patriot - một bước tiến lớn giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tổng thống Ukraine đưa ra bình luận này trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin rằng trong cuộc gặp diễn ra rất căng thẳng và ông Trump đã gây áp lực buộc ông Zelensky phải nhượng bộ lãnh thổ.

Cũng trong ngày 20-10, ông Trump nói rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế “phức tạp hơn một chút”.

Ông Trump cho biết Mỹ vẫn đang thúc đẩy một thỏa thuận giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Khi được hỏi về việc ông thay đổi quan điểm liên quan khả năng chiến thắng của Ukraine, ông Trump nói rằng ông “không nghĩ Ukraine sẽ thắng, nhưng họ vẫn có thể thắng”.