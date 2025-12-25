Israel lên án tuyên bố chung 'sai trái' của 14 nước về các khu định cư Do Thái 25/12/2025 09:29

(PLO)- 12 nước châu Âu cùng Canada và Nhật cùng ra tuyên bố chung lên án việc Nội các An ninh Israel hồi cuối tuần trước phê duyệt 19 khu định cư mới ở khu Bờ Tây.

Ngày 24-12, 14 quốc gia gồm hầu hết là các nước châu Âu đã ra tuyên bố chung lên án kế hoạch của Israel về việc mở rộng hoạt động định cư Do Thái tại khu Bờ Tây, theo hãng tin Reuters.

Theo thông cáo trên trang web chính thức của Chính phủ Anh, 14 nước “lên án việc Nội các An ninh Israel phê duyệt 19 khu định cư mới ở khu Bờ Tây đang bị chiếm đóng”.

Các nước này gọi “hành động đơn phương” này của Tel Aviv “không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn có nguy cơ làm gia tăng bất ổn”, “có nguy cơ làm suy yếu việc thực hiện Kế hoạch Toàn diện cho Gaza và gây tổn hại đến triển vọng hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực”.

Một khu định cư Do Thái ở khu Bờ Tây. Ảnh: AFP

Các nước này “kêu gọi Israel đảo ngược quyết định này” và tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự quyết của người dân Palestine và “cam kết vững chắc của mình đối với một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp ‘Hai nhà nước’ phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Các quốc gia ký tuyên bố chung trên bao gồm Bỉ, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Iceland, Ireland, Nhật, Malta, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh.

Phản ứng trước tuyên bố chung trên, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar hôm 24-12 viết trên mạng xã hội X rằng quyết định của Tel Aviv chỉ nhằm mục đích giúp giải quyết các mối đe dọa an ninh mà Israel đang phải đối mặt.

“Các chính phủ nước ngoài sẽ không hạn chế quyền của người Do Thái được sống trên vùng đất Israel, và bất kỳ lời kêu gọi nào như vậy đều là sai trái về mặt đạo đức và phân biệt đối xử với người Do Thái” - ông Saar viết.

Nội các An ninh Israel cuối tuần trước đã phê chuẩn việc xây dựng 11 khu định cư mới, đồng thời công nhận hoặc hợp pháp hóa 8 khu định cư từng bị coi là trái phép tại Bờ Tây.

Trước động thái của Anh và các đồng minh, chính quyền Palestine và nhiều quốc gia khu vực cũng đã lên án việc quyết định của Tel Aviv, cảnh báo rằng việc này trái ngược với luật pháp quốc tế, làm tổn hại giải pháp “Hai nhà nước” và đe dọa nghiêm trọng sự ổn định ở Trung Đông.