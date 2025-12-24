Israel đính chính sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nói 'không bao giờ' rút quân khỏi Gaza 24/12/2025 07:59

(PLO)- Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng Tel Aviv "không có ý định thiết lập khu định cư ở Dải Gaza", trái ngược tuyên bố trước đó của chính ông Katz về việc "không bao giờ" rút quân hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này.

Ngày 23-12, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói rằng Tel Aviv không có ý định thiết lập khu định cư ở Dải Gaza, không lâu sau phát biểu của ông Katz về vấn đề này, theo hãng tin Reuters.

Trước đó cùng ngày, ông Katz tuyên bố Israel sẽ không bao giờ rút hoàn toàn lực lượng khỏi Dải Gaza, nhằm đảm bảo an ninh lâu dài cho đất nước,

“Chúng tôi đang đóng quân sâu bên trong Dải Gaza và sẽ không bao giờ rời bỏ toàn bộ Gaza. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy” - ông Katz nói, nhấn mạnh rằng Israel cần ở lại Gaza để ngăn chặn tái diễn việc lực lượng Hồi giáo Hamas tấn công Israel như hồi tháng 7-2023.

Ông Katz cho rằng các lực lượng của Tel Aviv cũng phải có mặt ở Lebanon và Syria vì Israel “không tin tưởng bất kỳ ai khác có thể bảo vệ cho công dân của mình”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz. Ảnh: Flash90

Ông Katz nói rằng Israel sẽ xây dựng các đơn vị dân quân ở phía bắc Dải Gaza vào “thời điểm thích hợp”. Các đơn vị Nahal từng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây, cũng như ở Dải Gaza trước năm 2005 – khi Israel rút quân khỏi khu vực này.

Theo thông báo từ văn phòng ông Katz, “chính phủ không có ý định thiết lập khu định cư ở Dải Gaza” và những phát ngôn ông Katz chỉ nhằm mục đích làm rõ “bối cảnh an ninh”.

Phát ngôn ban đầu của ông Katz được cho là đi ngược lại những cam kết trong kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn, cũng như lập trường mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần khẳng định.

Hồi tháng 10, Israel và lực lượng Hamas đã nhất trí rằng quân đội Israel sẽ rút quân từng bước và chấm dứt hiện diện ở Gaza. Tel Aviv cũng cam kết không lập các khu định cư dân sự ở vùng lãnh thổ này.

Người phát ngôn Hamas - ông Hazem Qassem chỉ trích tuyên bố của ông Katz là “một sự vi phạm rõ ràng thoả thuận ngừng bắn” và “hoàn toàn đi ngược lại” Kế hoạch Hoà bình Trump.

Một quan chức Mỹ (không được nêu tên) chỉ trích tuyên bố của ông Katz. Người này cho rằng “Israel càng khiêu khích thì các nước Ả Rập càng không muốn hợp tác với họ”, theo tờ The Times of Israel.

Quan chức này nói rằng Mỹ “vẫn hoàn toàn cam kết với Kế hoạch Hòa bình 20 điểm của Tổng thống [Mỹ Donald] Trump” và “kỳ vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ các cam kết mà họ đã đưa ra theo Kế hoạch 20 điểm”.

Tuyên bố của ông Katz cũng vấp phải chỉ trích gay gắt từ cựu Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - ông Gadi Eisenkot.

Ông Eissenkot cáo buộc chính quyền đương nhiệm đang “đi ngược lại sự đồng thuận quốc gia” khi đất nước đang trong giai đoạn nhạy cảm về an ninh.

Israel dự kiến tổ chức bầu cử lập pháp trong năm 2026. Vấn đề liên quan Dải Gaza, cũng như các khu định cư Do Thái, được cho là sẽ trở thành những chủ đề then chốt trong các chiến dịch vận động cử tri sắp tới.