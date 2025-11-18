Nghị quyết hòa bình Gaza: Ông Trump và Palestine hoan nghênh, Israel thận trọng 18/11/2025 11:27

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền Palestine, Israel và Hamas đồng loạt lên tiếng sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về hòa bình Gaza do Mỹ soạn thảo.

Tối 17-11 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm ủng hộ kế hoạch Gaza mà ông đề xuất.

“Xin chúc mừng thế giới về cuộc bỏ phiếu đáng kinh ngạc của HĐBA, công nhận và ủng hộ ‘Hội đồng Hòa bình’ do tôi làm Chủ tịch, với sự tham gia của những nhà lãnh đạo quyền lực và được kính trọng nhất trên toàn cầu. Đây sẽ là một trong những quyết định lớn nhất trong lịch sử LHQ, giúp thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới và là khoảnh khắc mang ý nghĩa lịch sử” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cũng gửi lời cảm ơn các nước thành viên HĐBA cùng những quốc gia không nằm trong hội đồng nhưng ủng hộ nỗ lực này, như Qatar, Ai Cập, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về hòa bình Gaza do Mỹ soạn thảo ngày 17-11. Ảnh: UN PHOTO

Danh sách thành viên của “Hội đồng Hòa bình” sẽ được công bố trong những tuần tới.

Về phần mình, chính quyền Palestine hoan nghênh việc HĐBA phê chuẩn nghị quyết và kêu gọi triển khai ngay lập tức, theo hãng tin Wafa.

Chính quyền Palestine cho biết sẵn sàng phối hợp với chính quyền ông Trump, Liên minh châu Âu (EU), các nước Hồi giáo và những bên liên quan khác để thực thi nghị quyết “theo cách giúp chấm dứt đau khổ của người Palestine tại Dải Gaza, Bờ Tây và Đông Jerusalem”.

Theo chính quyền Palestine, việc triển khai này cũng nhằm “thúc đẩy lộ trình chính trị hướng tới hòa bình, an ninh và ổn định giữa người Palestine và Israel, dựa trên giải pháp hai nhà nước theo luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ”.

Ở phía Israel, trong tuyên bố về kết quả bỏ phiếu tại HĐBA, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nhấn mạnh kế hoạch hòa bình của ông Trump bao gồm yêu cầu giải giáp Hamas, tờ The Times of Israel đưa tin.

“Cũng như chúng tôi quyết tâm đưa tất cả con tin trở về, chúng tôi sẽ thể hiện quyết tâm tương tự trong việc bảo đảm Hamas bị giải giáp” - ông Danon nói.

“Chúng tôi sẽ không dừng lại hay nới lỏng cho đến khi Hamas không còn là mối đe dọa đối với Israel” - vị đại sứ nhấn mạnh.

Trong khi đó, lực lượng Hamas tuyên bố phản đối nghị quyết. Nhóm này cho rằng văn kiện nói trên “không đáp ứng quyền và nguyện vọng của người Palestine”, đồng thời tìm cách áp đặt “cơ chế quản thác quốc tế” lên Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

“Trao cho lực lượng quốc tế các nhiệm vụ và vai trò bên trong Dải Gaza, bao gồm yêu cầu giải giáp các lực lượng kháng chiến, sẽ tước bỏ tính trung lập của lực lượng này và biến họ thành một bên trong xung đột, có lợi cho phía [Israel]” - Hamas nói thêm.