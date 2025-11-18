Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết về hòa bình Gaza do Mỹ soạn thảo 18/11/2025 05:57

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm thúc đẩy kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza, bất chấp phía Israel và Hamas trước đó đều ra tuyên bố phản đối.

Ngày 17-11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo, ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza và cho phép triển khai lực lượng ổn định quốc tế đến vùng lãnh thổ Palestine này.

Văn bản nghị quyết cho phép các quốc gia thành viên tham gia “Hội đồng Hòa bình” - cơ quan chuyển tiếp dự kiến giám sát tái thiết và phục hồi kinh tế Gaza, theo hãng tin Reuters.

HĐBA đã bỏ phiếu với kết quả 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng từ Nga và Trung Quốc.

Nghị quyết cũng cho phép thành lập lực lượng ổn định quốc tế nhằm bảo đảm tiến trình phi quân sự hóa Gaza, bao gồm thu hồi vũ khí và phá hủy hạ tầng quân sự. Kế hoạch 20 điểm của ông Trump được đính kèm như phụ lục.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Michael Waltz (trái) cùng Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon trước phiên bỏ phiếu của HĐBA về kế hoạch hòa bình Gaza ngày 17-11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Nga - quốc gia có quyền phủ quyết - trước đó phát tín hiệu phản đối nhưng cuối cùng bỏ phiếu trắng, tạo điều kiện để nghị quyết được thông qua.

Chính quyền Palestine hôm 14-11 đã ra tuyên bố ủng hộ nghị quyết này. Tuy nhiên, quyết định của HĐBA gây tranh cãi tại Israel vì văn bản đề cập khả năng tiến tới thành lập "Nhà nước Palestine" trong tương lai.

Nghị quyết nêu rõ rằng “các điều kiện có thể cuối cùng đã chín muồi để mở ra con đường khả thi hướng tới quyền tự quyết và nhà nước của người Palestine”, sau khi Chính quyền Palestine thực hiện chương trình cải cách và tiến trình tái thiết Gaza đạt tiến triển.

“Mỹ sẽ thiết lập đối thoại giữa Israel và Palestine nhằm thống nhất về lộ trình chính trị hướng tới chung sống hòa bình và thịnh vượng" - văn bản viết.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, chịu sức ép từ phe cánh hữu trong chính phủ, hôm 16-11 tái khẳng định Israel phản đối việc thành lập nhà nước Palestine và cam kết sẽ phi quân sự hóa Gaza.

Hamas đến nay vẫn từ chối giải giáp. Một nhóm các phe phái ở Palestine do Hamas dẫn dắt đã ra tuyên bố tối 16-11 phản đối nghị quyết của Mỹ, gọi đây là bước đi nguy hiểm nhằm áp đặt sự giám hộ của nước ngoài lên Gaza và cho rằng nghị quyết được đề xuất phục vụ lợi ích của Israel.