Quan chức Nhật tới Trung Quốc liên quan phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan 18/11/2025 05:41

(PLO)- Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Masaaki Kanai đã tới Bắc Kinh, dự kiến làm rõ lập trường của Tokyo nhằm giảm căng thẳng hai nước sau phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về Đài Loan.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật đã đến Trung Quốc giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh leo thang sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan, theo đài NHK.

Ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật, đã tới Bắc Kinh vào chiều 17-11.

Trong chuyến thăm, ông dự kiến gặp các quan chức Trung Quốc ngày 18-11, trong đó có ông Lưu Kim Tùng - Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Ông Masaaki Kanai, Vụ trưởng Vụ Châu Á - Châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật. Ảnh: NHK

Giới quan sát cho rằng ông Kanai muốn giải thích rằng phát biểu của bà Takaichi về khả năng xảy ra tình huống khẩn cấp ở Đài Loan không đi chệch khỏi lập trường nhất quán của Chính phủ Nhật.

Ông Kanai cũng dự kiến đề nghị Trung Quốc nỗ lực để khác biệt giữa hai nước không ảnh hưởng tới giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, ông Kanai được cho là sẽ phản đối mạnh mẽ bài đăng trên mạng xã hội của Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian khi ông này chỉ trích bà Takaichi.

Một số nghị sĩ thuộc cả đảng cầm quyền và đối lập ở Nhật đã kêu gọi trục xuất vị tổng lãnh sự này, và ông Kanai được cho là sẽ thúc giục phía Trung Quốc có phản ứng phù hợp.

Hiện Nhật và Trung Quốc đều đã triệu đại sứ của nhau để trao công hàm phản đối. Gần đây, Bắc Kinh cũng khuyến cáo công dân Trung Quốc hạn chế đi lại tới Nhật.

Chính phủ Nhật cho biết sẽ theo dõi bình tĩnh các động thái của Trung Quốc thông qua kênh trao đổi giữa các quan chức ngoại giao cấp cao, với hy vọng ngăn căng thẳng leo thang.

Trong cuộc họp báo chiều 17-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho hay sẽ thông báo về chuyến thăm của ông Kanai.

Bà Mao tiếp tục kêu gọi Nhật không vượt lằn ranh đỏ và rút lại phát ngôn, cảnh báo Tokyo "đừng đùa với lửa".