Có tin quan chức Nhật sắp sang Trung Quốc thảo luận vụ phát ngôn của bà Takaichi về Đài Loan 17/11/2025 09:02

(PLO)- Báo Nhật đưa tin một quan chức cấp cao của Tokyo sẽ đến Trung Quốc để trao đổi về phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, vốn gây căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo những ngày qua.

Tờ Kyodo News sáng 17-11 dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật sẽ thăm Trung Quốc trong hôm nay (17-11) để thảo luận về phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 18-11, các nguồn tin cho biết.

Kyodo News không cho biết thêm chi tiết.

Chính phủ 2 nước chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Ảnh: KYODO NEWS

Ở một diễn biến liên quan, đài NHK đưa tin rằng Trung Quốc bất ngờ trì hoãn công bố kết quả khảo sát dư luận do Bắc Kinh và Tokyo phối hợp thực hiện.

Mục tiêu của khảo sát là theo dõi thường xuyên mức độ hiểu biết lẫn nhau, cách người dân hai nước nhìn nhận về nhau, cũng như những biến động trong nhận thức theo thời gian.

Tổ chức tư vấn của Nhật Genron NPO và Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Trung Quốc (CICG) cùng tiến hành bản khảo sát hằng năm này. Kết quả năm nay dự kiến được công bố vào ngày 17-11.

Genron NPO cho biết phía Trung Quốc thông báo hoãn vào hôm 16-11, viện dẫn tình hình quan hệ song phương hiện nay. Phía Nhật đã phản đối, nhưng không có kết quả.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi tuần trước nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối.