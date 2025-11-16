Núi lửa phun trào ở Nhật, cột tro bụi cao 4.400 m 16/11/2025 11:28

(PLO)- Núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima (Nhật) phun trào rạng sáng 16-11, tạo cột tro 4.400 m và gây cảnh báo tro rơi tại một số khu vực lân cận.

Cơ quan Khí tượng Nhật cho biết núi lửa trên đảo Sakurajima thuộc tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật, đã phun trào vào rạng sáng 16-11 (giờ địa phương), tạo ra cột tro và khói cao tới 4.400 m, theo tờ Kyodo News.

Đợt phun trào tiếp khiến cơ quan khí tượng phát cảnh báo tro núi lửa rơi xuống một số khu vực ở các tỉnh Kagoshima, Kumamoto và Miyazaki.

Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Ảnh chụp từ camera cố định ở Tarumizu (Kagoshima) ngày 16-11 cho thấy núi lửa Sakurajima phun trào. Ảnh: Kyodo NEWS

Theo đài quan sát khí tượng địa phương, vụ nổ lúc 0 giờ 57 phút, tạo ra cột tro bụi cao khoảng 4.400 m.

Trong đợt phun trào này, các tảng đá lớn bị bắn ra khá xa nhưng không phát hiện dòng dung nham.

Mức cảnh báo vẫn duy trì ở cấp 3 trong thang 5 cấp, hạn chế người dân tiếp cận khu vực núi lửa.

Sakurajima là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất Nhật.

Núi này từng là một hòn đảo, nhưng dòng dung nham trong vụ phun trào năm 1914 đã tạo thành dải đất nối liền với bán đảo Osumi.

Năm 2019, núi lửa này cũng từng phun trào mạnh, tạo cột tro bụi vươn cao gần 9.000 m.