Tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra quanh đảo tranh chấp với Nhật 16/11/2025 09:18

(PLO)- Hải cảnh Trung Quốc cho biết đã triển khai đội tuần tra xung quanh đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là đảo Senkaku), vốn là khu vực tranh chấp của hai nước.

Sáng 16-11, loạt cơ quan báo chí như Tân Hoa Xã, China Daily, CGTN đồng loạt đưa tin một đội tàu Hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra vùng biển quanh đảo Điếu Ngư (cách gọi của Trung Quốc)/Senkaku (cách gọi của Nhật) trên biển Hoa Đông.

Các tờ báo dẫn tuyên bố của Hải cảnh Trung Quốc cho biết chuyến tuần tra nhằm “bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh theo pháp luật”.

Quần đảo Senkaku (theo cách gọi của Nhật)/Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc) là tâm điểm tranh chấp lâu nay giữa Tokyo và Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Thông báo của Hải cảnh Trung Quốc ngắn gọn, không có thêm thông tin chi tiết.

Nhật chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đảo Điếu Ngư/Senkaku từ lâu đã là khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo.