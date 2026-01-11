Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine 11/01/2026 05:59

(PLO)- Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn ngày 12-1, theo đề nghị của Kiev, sau khi Nga phóng tên lửa Oreshnik tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha thông báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) sẽ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào ngày 12-1 tới theo đề nghị từ phía Kiev.

Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 10-1, ông Sybiha cho biết yêu cầu của Kiev được đưa ra "ngay sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine, bao gồm việc sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung".

Ông Sybiha khẳng định Kiev yêu cầu HĐBA họp khẩn là do Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine.

Hội đồng Bảo an sắp họp khẩn sau vụ Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine. ẢNh: UKRINFORM

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh rằng "những vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ" của Moscow sẽ là trọng tâm thảo luận tại phiên họp dự kiến diễn ra lúc 3 giờ chiều 12-1 (giờ địa phương, tức 3 giờ sáng 13-1 theo giờ VN).

Ông Sybiha kêu gọi các thành viên HĐBA thể hiện sự đoàn kết bằng cách yêu cầu chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt, bảo vệ thường dân và tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine.

"Các cuộc tấn công của Nga đang phá hoại an ninh quốc tế cũng như những nỗ lực hòa bình của Mỹ, các quốc gia châu Âu và các đối tác khác" - vị ngoại trưởng tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay để gia tăng áp lực lên Moscow, đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm và "khôi phục một nền hòa bình lâu dài".

Ở chiều ngược lại, phía Nga tuyên bố các động thái quân sự vừa qua là nhằm đáp trả cái mà họ gọi là cuộc “tấn công khủng bố” của Ukraine nhắm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Novgorod vào ngày 29-12-2025.

Tuy nhiên, ông Sybiha đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc về bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin.