Cơn bão đầu tiên của năm 2026 đổ bộ, Anh, Pháp, Đức chìm trong gió, tuyết 10/01/2026 08:56

(PLO)- Bão Goretti đổ bộ châu Âu với sức gió mạnh, gây mất điện và làm nhiều hoạt động giao thông bị ảnh hưởng.

Ngày 9-1, bão Goretti đổ bộ mạnh vào châu Âu, mang theo gió giật mạnh và tuyết rơi dày đặc. Bão Goretti cũng là cơn bão đầu tiên được đặt tên trong năm 2026, theo tờ The Guardian.

Cơ quan Khí tượng Anh mô tả bão Goretti là một "hiện tượng thời tiết nhiều rủi ro". Sức gió của bão có thể lên đến 160 km/giờ. Sân bay Birmingham (Anh) đã tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của bão.

Giao thông ở một số vùng ở Anh bị ảnh hưởng do tuyết rơi dày đặc và băng giá nguy hiểm do bão Goretti. Ảnh: Danny Lawson/PA

Tại Đức, tác động của bão khiến tuyết rơi dày. Công ty đường sắt quốc gia Đức gọi bão Goretti là một trong những sự kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trong những năm gần đây.

Tại miền bắc Đức, công ty đường sắt đã tạm dừng các dịch vụ tàu hỏa đường dài cho đến khi có thông báo mới. Tại sân bay Hamburg, khoảng 40 chuyến bay đã bị hủy.

Bão cũng khiến 380.000 hộ gia đình ở Pháp bị mất điện. Gió giật mạnh hơn 150 km/giờ đã được ghi nhận tại vùng Manche (tây bắc nước Pháp) và có nơi sức gió đạt mức cao đến 213 km/giờ.

Công ty năng lượng nhà nước Pháp EDF cho biết bão Goretti buộc công ty phải ngừng hoạt động 2 lò phản ứng tại nhà máy điện Flamanville, sau khi đường dây cao thế bị ảnh hưởng, theo hãng tin Reuters.

Tại Hà Lan, nhiều chuyến bay cũng bị hủy do ảnh hưởng của bão. Ở Hungary, lực lượng quân đội đã được huy động để hỗ trợ những người lái xe bị mắc kẹt trong tuyết dày do ảnh hưởng của bão Goretti.