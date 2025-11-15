Chiến sự Nga-Ukraine 15-11: Ukraine cố chặn đà tiến Nga ở Pokrovsk; Nga cập nhật chiến sự trong tuần 15/11/2025 09:03

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin thủ đô Kiev hứng chịu nhiều thương vong sau đợt tập kích quy mô lớn; Ukraine căng mình giữ Pokrovsk giữa những trận đánh mạnh của Nga; Moscow cập nhật chiến sự trong tuần.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Thủ đô Kiev chịu thiệt hại lớn sau đợt tập kích quy mô lớn

Rạng sáng 14-11, lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine với khoảng 430 máy bay không người lái (UAV) và 19 tên lửa, trong đó 13 tên lửa là tên lửa đạn đạo. Mục tiêu chính của cuộc tấn công này là thủ đô Kiev, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Tối 14-11, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết hậu quả của cuộc tấn công lớn này của Nga đã được ghi nhận tại 9 quận của Kiev. Cuộc tấn công này khiến 6 người chết và 36 người bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gọi đây là một “cuộc tấn công tàn bạo" khi gây nhiều thương vong cho Ukraine.

Tòa nhà ở thủ đô Kiev bị hư hại sau cuộc tấn công ngày 14-11 của Nga. Ảnh: UKRINFORM

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết 19 tên lửa Nga bắn trong đợt tập kích này gồm 3 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 1 tên lửa chống hạm Zircon, 6 tên lửa hành trình Iskander-K/Caliber và 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng này đã bắn hạ 419 UAV và tên lửa Ukraine, trong đó có 405 UAV.

Về phần mình, ngày 14-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng này đã mở cuộc tấn công lớn vào đêm 13, rạng sáng 14-11 bằng vũ khí chính xác, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinzhal, vào các địa điểm công nghiệp-quân sự và năng lượng của Ukraine nhằm đáp trả cái mà Nga gọi là “tấn công khủng bố” của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần từ ngày 8 đến ngày 14-11, lực lượng Nga đã mở 1 cuộc tấn công lớn và 5 cuộc tấn công kết hợp, nhắm vào doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở khí đốt và năng lượng, cơ sở hạ tầng vận tải do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các kho vũ khí, cứ điểm của Ukraine.

Ukraine căng mình phòng thủ giữa áp lực tấn công ở Pokrovsk

Ngày 14-10, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - ông Ruslan Muzychuk cho biết tình hình khó khăn nhất ở tiền tuyến vẫn là TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Mặt trận này là nơi chứng kiến cường độ chiến đấu lớn nhất và là nơi Nga mở nhiều cuộc không kích nhất.

Theo ông Muzychuk, hơn 50 cuộc giao tranh đã xảy ra tại khu vực này trong ngày 14-10. Quân Nga cũng đã mở 11 cuộc không kích vào các cứ điểm của Ukraine.

Cũng trong ngày 14-11, Tổng tư lệnh Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine ở điểm nóng TP Pokrovsk và làng Ocheretyne ở thành phố này, tiếp tục gây ra tổn thất đáng kể cho quân Nga và ngăn chặn đà tiến của Nga, theo Ukrinform.

Thủ đô Kiev bị Nga tấn công vào ngày 14-11. Ảnh: UKRINFORM

"Đối phương không từ bỏ nỗ lực đột kích vào các khu dân cư, các tòa nhà cao tầng và cố thủ ở đó để mở rộng vùng kiểm soát. Với lối đánh đó, chúng tôi đã xây dựng một loạt biện pháp để chống lại kế hoạch của đối phương" - ông Syrskyi nói.

Ông Syrskyi nói thêm rằng trọng tâm chính là đảm bảo hậu cần ổn định cho các đơn vị Ukraine cũng như chống lại việc quân Nga dùng UAV tấn công, UAV trinh sát, pháo binh và súng cối.

Các chỉ huy Ukraine cũng đã vạch ra các phương án hành động bổ sung cho nhiều diễn biến khác nhau trên chiến trường và hành động rất thận trọng với mong muốn bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cấp dưới.

Nga cập nhật chiến sự trong tuần

Ngày 14-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần từ ngày 8 đến ngày 14-11, quân Nga đã giành được 11 khu định cư ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Zaporizhia, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần, Nhóm tác chiến phía bắc của Nga, chủ yếu hoạt động tại tỉnh Sumy và Kharkiv đã khiến 960 lính Ukraine thương vong, phá hủy 3 xe tăng, 6 xe chiến đấu bọc thép, 70 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến tại các mặt trận.

Nhóm tác chiến phía Tây, chủ yếu hoạt động ở tỉnh Kharkiv, đã khiến 1.530 lính Ukraine thương vong, phá hủy 35 xe chiến đấu bọc thép, 146 xe cơ giới, 6 khẩu pháo dã chiến, 21 kho đạn và 65 trạm radar tác chiến điện tử và phản pháo của Ukraine.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga, hoạt động chủ yếu tại tỉnh Donetsk, gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với 3.360 lính bị thương, phá hủy 3 xe tăng, 45 xe chiến đấu bọc thép, 43 xe cơ giới, 11 khẩu pháo dã chiến và 3 trạm tác chiến điện tử.

Còn Nhóm tác chiến phía Đông của Nga khiến 1.665 lính Ukraine thương vong, phá hủy 11 xe chiến đấu bọc thép, 81 xe cơ giới và 9 khẩu pháo dã chiến.

Trong tuần, lực lượng Nga cũng đã bắn hạ 9 quả bom dẫn đường, 17 rocket của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 2 tên lửa tầm xa Neptune và 1.173 UAV của Ukraine.

Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen Nga cũng đã đã phá hủy 27 tàu không người lái và 3 tàu kéo của Ukraine.