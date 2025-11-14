Chiến sự Nga-Ukraine 14-11: Nóng rực Pokrovsk; Kiev bị tập kích quy mô lớn sáng nay 14/11/2025 08:22

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang mạnh; Nga và Ukraine giằng co ở Pokrovsk; Ukraine dùng tên lửa Flamingo tấn công nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga; Moscow phá vỡ hệ thống chỉ huy, hậu cần của Kiev nhiều mặt trận.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 13-11 ghi nhận những diễn biến nóng trên khắp các mặt trận.

Thủ đô Kiev bị tập kích quy mô lớn

Theo tờ The Kyiv Independent, loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã tấn công thủ đô Kiev trong rạng sáng 14-11.

Phóng viên The Kyiv Independent ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên từ khoảng 0 giờ 45 phút sáng 14-11. Hai đợt nổ tiếp theo được ghi nhận trong khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 phút.

Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko và chính quyền quân sự Kiev cho hay đòn không kích đã gây ra hỏa hoạn ở nhiều khu chung cư. Ít nhất 9 người bị thương trong các vụ tấn công trên nhiều khu vực của thành phố, và số thương vong có thể còn tăng.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Phóng viên The Kyiv Independent ghi nhận tình trạng mất điện tại một số quận trong thời điểm xảy ra đợt tập kích.

Ngoài ra, Không quân Ukraine cho biết có số lượng lớn UAV nhắm vào các khu vực miền trung, nam và đông của nước này. Không quân cũng nói rằng Nga đã phóng nhiều tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo về nhiều vùng của Ukraine.

Giới chức cho biết lực lượng phòng không đang hoạt động tại Kiev trong lúc đợt tấn công bằng UAV diễn ra. Cảnh báo không kích được phát đi trên toàn lãnh thổ Ukraine do nguy cơ thêm các đợt tấn công bằng tên lửa.

TP Bila Tserkva, khu vực ngoại ô Kiev, cũng được xác định là mục tiêu chính trong loạt tấn công, theo các nhóm theo dõi chiến sự.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại.

Ukraine cập nhật nóng tình hình thành trì Pokrovsk

Ngày 13-11, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk (Donetsk), nhưng khu vực này vẫn là hướng tấn công chủ lực với số lượng đợt tiến công hằng ngày cao nhất và mật độ quân Nga lớn.

Ông Syrskyi cho biết đã tới khu vực để đánh giá tiến độ nhiệm vụ trước đó và phối hợp hành động tiếp theo với các chỉ huy địa bàn.

“Không có chuyện Nga kiểm soát Pokrovsk hay bao vây lực lượng Ukraine” - ông viết trên Telegram.

Theo ông, việc ổn định tình hình phụ thuộc lớn vào sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chỉ huy và đơn vị tác chiến trong khu vực. Nga đang tận dụng thời tiết xấu và sương mù để tìm cách đẩy mạnh tấn công.

Theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở DeepState, lực lượng Nga đã áp sát Pokrovsk từ 3 hướng, chỉ còn lại một hành lang rộng khoảng 15 km để Ukraine đưa quân tiếp viện và vận tải tiếp tế.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg công bố ngày 13-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tại đây “rất khó khăn”, nhưng nhấn mạnh quyết định rút quân - nếu có - sẽ do các chỉ huy quân sự đưa ra.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Tôi sẽ ủng hộ binh sĩ, đặc biệt là các chỉ huy đang có mặt tại đó, tùy cách họ kiểm soát tình hình. Nếu cái giá quá đắt, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là mạng sống của binh sĩ” - ông Zelensky nói.

Ukraine dùng tên lửa Flamingo tấn công Crimea, Zaporizhia và nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Nga

Ukraine đêm 13-11 tiến hành loạt đòn tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga tại bán đảo Crimea, tỉnh Zaporizhia và một số khu vực trong lãnh thổ Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đòn tấn công sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa do nước này tự phát triển, gồm tên lửa Flamingo và Bars.

“Để tiến hành các đòn tấn công phức hợp, Ukraine sử dụng UAV tấn công, đạn lảng vảng cùng nhiều loại tên lửa khác nhau. Đêm qua, một số hệ thống tấn công tầm xa đã được phóng, trong đó có Flamingo, Bars và Liutyi” - Bộ Tổng tham mưu nêu rõ.

Báo cáo cho biết lực lượng Ukraine đã đánh trúng “vài chục” mục tiêu của Nga, nhằm làm suy yếu năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của Moscow.

Flamingo là tên lửa do Ukraine sản xuất, được Tổng thống Zelensky mô tả là “hiệu quả nhất” hiện có, với tầm bắn công bố 3.000 km và đầu đạn nặng 1.150 kg.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng tuyên bố đã hạ 1.180 binh sĩ Nga trong ngày qua.

Nga bắn hạ nhiều UAV Ukraine ở Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 34 UAV của Ukraine tại nhiều khu vực ở Nga và Biển Đen vào tối 13-11, theo hãng thông tấn TASS.

Theo thông cáo, các UAV bị tiêu diệt trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ (giờ Moscow). Cụ thể, 9 UAV bị bắn rơi tại tỉnh Belgorod, 3 tại Voronezh, 3 tại Rostov, 1 tại Kursk và 14 chiếc trên Biển Đen.

Moscow cũng bắn hạ 4 UAV tại bán đảo Crimea.

Nga phá vỡ hệ thống chỉ huy, hậu cần của Ukraine gần Volchansk và Kupiansk

Ngày 13-11, ông Yevgeny Lisnyak - Phó Giám đốc phụ trách quốc phòng và an ninh của cơ quan quản lý quân sự-dân sự tỉnh Kharkiv do Nga kiểm soát - nói rằng lực lượng Moscow tiếp tục tiến công có hệ thống theo hướng Volchansk và Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Các mũi đánh tập trung vào các tuyến hậu cần và cấu trúc chỉ huy của quân đội Ukraine, TASS đưa tin.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

“Các nhóm tác chiến phía Bắc và Tây đang thực hiện các hoạt động tấn công chủ động tại tỉnh Kharkiv. Nỗ lực chính tập trung vào 2 khu vực trọng yếu: Volchansk và Kupiansk. Các đơn vị Nga đang tiến lên ổn định, gây thiệt hại đáng kể cho nhân lực và trang thiết bị đối phương, đồng thời phá hủy hệ thống hậu cần và chỉ huy của họ” - ông Lisnyak nói.

Theo ông, phía Ukraine vẫn tìm cách giải vây lực lượng của mình, song nhiều đợt phản công của các lữ đoàn Vệ binh Quốc gia, bộ binh xung kích và cơ giới Ukraine tại khu vực Kupiansk đã bị đẩy lùi, gây tổn thất cho lực lượng tấn công.

Lực lượng Nga kiểm soát hai khu định cư ở Kharkiv và Dnepropetrovsk

Nhóm tác chiến Sever của Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Sinelnikovo ở tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 13-11, hãng Sputnik đưa tin.

Cùng thời điểm, nhóm tác chiến phía Đông cũng kiểm soát khu định cư Danilovka thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, theo Bộ này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Sinelnikovo cho phép quân đội Nga củng cố vị trí trong khu vực để tiếp tục tiến về thành phố Volchansk, một điểm trọng yếu trong việc thiết lập vùng đệm dọc biên giới Kharkiv-Belgorod.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Việc kiểm soát Danilovka được cho là mở đường cho các hoạt động tấn công theo hướng thành phố Gulyaypole ở phía nam và hướng về trung tâm Dnepropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết hơn 229 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến trong ngày qua tại hướng Pokrovsk. Trong thông cáo, bộ này nói rằng 11 khí tài quân sự, gồm 4 xe bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 pháo dã chiến, cũng bị phá hủy.

Quân đội Nga cũng đang mở các mũi tiến công tại phần phía tây thành phố Donetsk, các khu vực tây bắc và đông của quận trung tâm, và tại khu công nghiệp phía tây; đồng thời tiếp tục rà soát, quét sạch quân Ukraine ra khỏi khu định cư Rog (Donetsk).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tác chiến Trung tâm đã loại khỏi vòng chiến hơn 510 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, cùng với hai xe bọc thép do phương Tây sản xuất, ba xe chiến đấu bọc thép, hai pháo dã chiến và sáu xe cơ giới.

Thông cáo cũng nêu rằng nhóm tác chiến phía Đông và Tây đã loại khỏi vòng chiến khoảng 220 binh sĩ Ukraine mỗi nhóm.

Hạm đội Biển Đen của Nga được cho là đã phá hủy 4 xuồng không người lái của Ukraine, đồng thời lực lượng Nga cũng tấn công một số cơ sở năng lượng - nhiên liệu và hạ tầng giao thông mà Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự.