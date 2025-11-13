Chiến sự Nga - Ukraine 13-11: Nga tiến quân tại các thành trì ở Donetsk; Moscow nói Kiev đã dừng đàm phán hòa bình 13/11/2025 07:15

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng; Nga nói về bước tiến ở Myrnohrad; Ukraine tiếp tục rút khỏi Zaporizhzhia.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp leo thang dữ dội trên tiền tuyến tỉnh Donetsk.

Ukraine: Cuộc tấn công mới của Nga ở Pokrovsk “thành công một phần”

. Ngày 12-11, Quân đoàn số 7 thuộc Lực lượng tấn công đường không Ukraine đưa tin rằng một cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Nga bằng xe hạng nhẹ vào TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) đã “thành công một phần”, theo tờ Kyiv Independent.

Báo cáo của Quân đoàn số 7 nói rằng trong quá trình bảo vệ Pokrovsk, lực lượng Ukraine đã phá hủy 5 xe máy và 5 ô tô của Nga và đang nỗ lực xóa bỏ các vị trí bắn mà quân đội Nga thiết lập trong những ngày gần đây tại một số khu phố của TP.

Theo Quân đoàn 7, lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công TP Myrnohrad lân cận, nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được các vị trí kiên cố tại đây.

Các cuộc tấn công vào Myrnohrad được cho là được phát động từ ngôi làng Hrodivka do Nga kiểm soát, cách TP khoảng 5 km về phía đông nam, với sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Quân đội Nga cũng đang cố gắng xâm nhập theo nhóm nhỏ, cử các nhóm từ 2 - 4 người đi thăm dò vùng ngoại ô phía đông nam của Myrnohrad hàng ngày.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 127 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Ngày qua, Tỉnh trưởng tỉnh Donetsk - ông Vadym Filashkin nói rằng việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Pokrovsk và Myrnohrad đã trở nên bất khả thi do mối đe dọa từ các cuộc tấn công liên tục của Nga.

“Không thể tiếp cận được những người dân ở đó. Không thể cung cấp nước uống, viện trợ nhân đạo hay thuốc men” - ông Filashkin nói.

Khoảng 1.253 người vẫn ở lại Pokrovsk và 1.350 người vẫn ở lại Myrnohrad.

Theo ông Filashkin, chỉ có quân nhân địa phương của Ukraine mới có thể hỗ trợ người dân còn lại ở Pokrovsk và Myrnohrad.

Ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng Nga đã giành được thắng lợi xung quanh thành trì Myrnohrad do Ukraine kiểm soát sau khi giải phóng làng Sukhoi Yar ở ngoại ô TP, theo đài RT.

Bộ này nói rằng quân đội Nga cũng đã đạt được những bước tiến mới bên trong TP, giành được lợi thế ở phía đông.

Báo cáo cho biết thêm rằng hơn 250 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 22 thiết bị quân sự bị phá hủy tại khu vực này trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp thông tin cập nhật về một điểm nóng khác trên tiền tuyến là TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv).

Bộ này cho biết lực lượng của Nga đã tiếp tục chiến dịch tìm kiếm và tiêu diệt trong TP, cũng như ngăn chặn nỗ lực sơ tán của Kiev.

. Ngày 12-11, Lực lượng Phòng vệ miền Nam của Ukraine đưa tin quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí gần làng Rivnopillia ở phía đông bắc tỉnh Zaporizhzhia vào cuối ngày 11-11.

Tin tức này được đưa ra sau khi quân đội Ukraine rút khỏi các vị trí gần 5 khu định cư trong khu vực vào ngày hôm trước, bao gồm cả việc rút lui hoàn toàn khỏi các làng Uspenivka và Novomykolaivka.

Theo Lực lượng Phòng vệ miền Nam, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Rivnopillia đến “các vị trí phòng thủ dễ hơn để bảo vệ tính mạng của quân nhân” .

Đồng thời, báo cáo cho biết bước tiến của lực lượng Nga ở khu vực này đã bị chặn lại, mặc dù giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở các khu vực khác dọc tuyến đường.

Tại khu vực Oleksandrivka và Huliaipole, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng loạt và tăng cường các hoạt động tấn công gần các khu định cư Pryvilne, Zelenyi Hai, Rivnopillia, Pavlivka, Vorone, Stepove và Novopavlivske.

“Trong quá trình tiến công, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề. Chỉ riêng trong ngày qua, 58 quân nhân (Nga) đã thiệt mạng và gần 30 người bị thương” - báo cáo viết.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết vào ngày 11-11 rằng lực lượng Nga đã kiểm soát 3 khu định cư ở Zaporizhzhia, mặc dù ông không nêu rõ tên các địa danh này.

Ông Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, trước đây đã mô tả tình hình trong khu vực là “khó khăn”, lưu ý rằng quân đội Nga đang cố gắng lợi dụng thời tiết xấu bằng cách di chuyển theo nhóm nhỏ bằng đường bộ hoặc xe máy.

Ukraine tấn công nhà máy hoá dầu Nga

Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine xác nhận đã “tấn công hỏa lực thành công” vào doanh nghiệp hóa dầu Stavrolen, một khu phức hợp hóa dầu thuộc sở hữu của tập đoàn Lukoil ở TP Budyonnovsk (tỉnh Stavropol, Nga) vào rạng sáng 12-11, Kyiv Independent đưa tin.

Máy bay không người lái (UAV) của đơn vị Deep Strike thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt đã tấn công một khu công nghiệp ở Budyonnovsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã chặn 22 UAV trong rạng sáng 12-11, bao gồm 4 UAV ở tỉnh Stavropol.

Tỉnh trưởng Stavropol - ông Vladimir Vladimirov cho biết trên Telegram rằng xác UAV bị bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn trong khu vực và lính cứu hỏa cùng các dịch vụ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường.

“Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong, các tòa nhà dân cư không bị hư hại và các hệ thống hỗ trợ sự sống đang hoạt động bình thường” - ông Valdimirovov viết.

Moscow: Ukraine dừng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga

Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexey Polishchuk. Ảnh: TASS

Ngày 12-11, ông Alexey Polishchuk - Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Ukraine đã “tạm dừng” các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Polishchuk nói rằng các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi hai bên sớm khôi phục đối thoại.

Nhà ngoại giao này khẳng định Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán với Ukraine tại Istanbul, và “quyết định hiện nằm trong tay Ukraine”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng phía Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận mới nhất về việc trao đổi tù nhân.

Trước đó, tờ The Times dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Sergey Kislitsa rằng việc tiến hành các “cuộc thảo luận mang tính sáng tạo” tại vòng đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ là điều “không thể thực hiện được”.

“Tôi xác nhận điều này. Không ai định tổ chức ‘các cuộc thảo luận mang tính sáng tạo’ với họ cả. Các đề xuất cụ thể đã được đưa ra, đặc biệt là về việc trao đổi tù nhân” - bà Zakharova viết trên Telegram.

“Như vậy, chính quyền Kiev đã phá vỡ các cam kết mới nhất về trao đổi tù nhân, chưa đến 30% trong tổng số 1.200 người được thỏa thuận đã được trao trả. Người dân Ukraine cần biết điều này” - bà Zakharova nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.