Chiến sự Nga-Ukraine 12-11: Giao tranh dữ dội tại Zaporizhia; Ukraine khó khăn, rút lui nhiều vị trí 12/11/2025 07:58

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine leo thang mạnh khi giao tranh dữ dội tại Zaporizhia; Tình hình rất khó khăn, Ukraine rút khỏi nhiều vị trí; Quyền Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ nói Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine tại Istanbul bất cứ lúc nào.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, giao tranh dữ dội tại Zaporizhia, và nhiều hướng như Donetsk, Kherson, Kharkiv.

Giao tranh dữ dội tại Zaporizhia, Ukraine rút khỏi một số vị trí

. Ngày 11-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine - ông Vladyslav Voloshyn cho biết quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí gần 5 khu định cư ở tỉnh Zaporizhia.

“Chúng tôi đã hoàn toàn rút khỏi Uspenivka và Novomykolaivka. Giao tranh rất ác liệt vẫn đang diễn ra quanh Yablukove và 3-4 khu vực khác. Chiến dịch phòng thủ vẫn tiếp tục, và đường tiếp xúc giữa hai bên đang thay đổi liên tục” - ông Voloshyn nói với hãng tin Suspilne.

Phát biểu này được đưa ra sau khi chỉ huy Lực lượng Đột kích Ukraine - ông Valentyn Manko ngày 9-11 cho biết quân đội Ukraine đã chặn được đà tiến của Nga ở phía đông Zaporizhia và giành lại hai ngôi làng Solodke và Rivnopillia.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Poltavka và Uspenivka, nơi lực lượng Nga đang tìm cách tiến về thành phố Huliaipole.

Ông Voloshyn cho biết các đơn vị Nga đang cố gắng mở rộng hướng tấn công về phía đông bắc Huliaipole nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế từ làng Pokrovske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo ông Voloshyn, trong những ngày gần đây, Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công ở khu vực Orikhiv và Huliaipole với khoảng 50 cuộc đụng độ mỗi ngày.

“Đối phương đang tập trung hỏa lực mạnh vào các vị trí của chúng tôi, phá hủy hầu hết công sự và hầm trú ẩn, buộc chúng tôi phải rút khỏi một số khu vực: hoặc sang hai bên sườn, hoặc lùi sâu vào tuyến phòng ngự” - ông nói.

. Cùng ngày, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi xác nhận quân Nga đã kiểm soát được “3 khu định cư” trong bối cảnh “giao tranh dữ dội” tại khu vực, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

“Đối phương gia tăng hoạt động ở tỉnh Zaporizhia, lợi dụng điều kiện thời tiết sương mù dày đặc để thâm nhập giữa các vị trí của chúng tôi” - ông Syrskyi viết trên Telegram, nói thêm rằng “tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn trên các hướng Oleksandrivka và Huliaipole, nơi đối thủ đang tận dụng ưu thế về quân số”.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại các tỉnh lân cận Dnipropetrovsk và Donetsk. Một trong những mục tiêu trọng yếu của Nga trong thời gian gần đây là thành phố Pokrovsk (Donetsk), nơi khoảng 300 binh sĩ Nga được cho là đang đóng quân từ đầu tháng 11.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng ngày thừa nhận tình hình ở Pokrovsk và Zaporizhia là “rất khó khăn”.

“Phần lớn sự chú ý hiện dồn vào hướng Pokrovsk và khu vực Zaporizhia, nơi Nga đang tăng cường số lượng và quy mô các đợt tấn công. Tình hình thực sự khó khăn, nhất là do điều kiện thời tiết có lợi cho đối phương” - ông Zelensky nói.

Theo The Kyiv Independent, Nga hiện kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ tỉnh Zaporizhia, song thủ phủ Zaporizhia vẫn do Ukraine nắm giữ.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga

Cũng trong ngày 11-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez tại thành phố Orsk, tỉnh Orenburg của Nga.

Trước đó, khu vực này đã phát cảnh báo không kích, khiến sân bay ở Orsk và Orenburg phải tạm đóng cửa.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV), trong khi Tỉnh trưởng Orenburg - ông Yevgeny Solntsev xác nhận một cơ sở công nghiệp bị trúng đạn nhưng không nêu cụ thể.

Nhà máy Orsknefteorgsintez sản xuất hơn 30 loại sản phẩm dầu mỏ, trong đó có xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và dầu bôi trơn, với công suất chế biến khoảng 6,6 triệu tấn dầu mỗi năm. Cơ sở này được cho là cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

. Ngoài ra, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất khoảng 1.020 binh sĩ trong ngày qua.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm đất ở Zaporizhia, giao tranh dữ dội nhiều hướng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11-11 cho biết các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Đông đã kiểm soát khu dân cư Novouspenovskoye ở tỉnh Zaporizhia, sau khi “tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương”, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông báo của Bộ này, trong ngày qua, quân đội Ukraine thiệt hại khoảng 1.255 binh sĩ trên toàn chiến tuyến. Nga cho biết các Nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung, Đông và Dnepr đều gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến phía Bắc đã loại khoảng 140 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá huỷ 1 khẩu pháo dã chiến và nhiều kho đạn bị phá hủy ở khu vực Sumy và Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Tây tuyên bố tiêu diệt hơn 220 binh sĩ Ukraine và bảy xe bọc thép, đồng thời kiểm soát hoàn toàn phần phía đông thành phố Kupiansk chiến lược ở Kharkiv.

. Nhóm tác chiến phía Nam tuyên bố hạ hơn 185 binh sĩ Ukraine, phá huỷ xe tăng và 3 xe bọc thép tại khu vực Donetsk.

. Nhóm tác chiến Trung tâm cho biết đã loại khỏi vòng chiến hơn 455 binh sĩ Ukraine, 10 xe bọc thép và đẩy lùi nhiều đợt phản công tại Pokrovsk.

. Trong khi đó, Nhóm tác chiến phía Đông báo cáo gây thiệt hại khoảng 205 binh sĩ Ukraine và phá hủy 3 kho vật tư tại Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

. Nhóm tác chiến Dnepr tuyên bố hạ hơn 50 binh sĩ Ukraine và 4 trạm tác chiến điện tử của đối phương ở tỉnh Kherson.

. Nga cũng cho biết lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh đã tấn công hơn 140 mục tiêu, trong đó có kho UAV, hạ tầng giao thông và điểm tập kết lực lượng Ukraine.

Quyền Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán Istanbul với Ukraine bất cứ lúc nào

Chia sẻ với TASS ngày 11-11, Quyền Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Alexey Ivanov nói rằng Nga sẵn sàng tiến hành đàm phán với phía Ukraine tại TP Istanbul bất cứ lúc nào, song Kiev vẫn chưa phản hồi các đề xuất trước đó.

“Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, với phái đoàn Ukraine. Các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi cũng thường xuyên khẳng định nền tảng Istanbul vẫn sẵn sàng cho chúng tôi, cánh cửa này vẫn luôn mở” - ông Ivanov nói.

“Nếu Kiev thể hiện thiện chí chính trị, chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy bất cứ lúc nào” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Ivanov cho biết phía Nga đã đưa ra một loạt đề xuất trong các vòng đàm phán trước đó.

“Chúng tôi đã đề xuất nhiều sáng kiến, trong đó có việc thành lập 3 nhóm làm việc trực tuyến. Đáng tiếc là đến nay, phía Ukraine vẫn chưa có phản hồi tích cực nào đối với những đề xuất này” - ông Ivanov nói.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.