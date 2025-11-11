Nga tố Ukraine âm mưu chiếm tiêm kích MiG-31 rồi dàn dựng tấn công căn cứ NATO 11/11/2025 18:06

(PLO)- FSB thông báo đã phá âm mưu của tình báo Ukraine định chiếm tiêm kích MiG-31 để dàn dựng vụ tấn công giả nhằm vào căn cứ NATO ở Romania.

Ngày 11-11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn thành công một chiến dịch của Ukraine nhằm chiếm đoạt một tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Theo FSB, chiến dịch nói trên được cho là nhằm thực hiện một vụ tấn công “gắn cờ giả” vào căn cứ không quân lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Theo thông tin từ FSB, cơ quan này đã phát hiện và phá vỡ âm mưu của Cục Tình báo chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cùng các cố vấn Anh. Kế hoạch này nhằm chiếm đoạt một máy bay tiêm kích siêu thanh MiG-31 của Nga, được trang bị tên lửa Kinzhal, rồi đưa máy bay ra nước ngoài” - thông cáo báo chí của FSB cho biết.

Một tiêm kích MiG-31 của Nga. Ảnh: Andrei Shmatko/CC BY-SA 4.0

“Để thực hiện vụ chiếm đoạt, các sĩ quan tình báo Ukraine đã tìm cách chiêu dụ các phi công Nga với khoản tiền hối lộ lên tới 3 triệu USD. Kế hoạch tiếp theo của họ là điều khiển chiếc MiG-31 mang theo tên lửa Kinzhal tới khu vực có căn cứ không quân lớn nhất của NATO ở đông nam châu Âu là thành phố Constanta của Romania. Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện để hệ thống phòng không NATO tại đó bắn hạ [MiG-31]" - FSB nhấn mạnh.

“Moscow đã thực hiện những biện pháp khiến kế hoạch khiêu khích quy mô lớn của tình báo Ukraine và Anh thất bại” - cơ quan này nói thêm.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Constanta, thành phố nằm ở đông nam Romania, là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Căn cứ này dự kiến sẽ đón khoảng 10.000 binh sĩ NATO cùng gia đình và nhân viên kỹ thuật.

Tuy nhiên, truyền thông cho rằng con số này có thể tăng gấp đôi, biến Constanta thành một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất cung cấp viện trợ, đạn dược và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Căn cứ dự kiến sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động toàn phần vào năm 2040. Hiện có khoảng 5.000 binh sĩ NATO đang đóng tại đây, chủ yếu đến từ Mỹ, Ba Lan, Pháp và Tây Ban Nha.