Nga chỉ trích Tổng thư ký NATO ‘tiêu chuẩn kép’ 07/11/2025 06:01

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thư ký NATO cáo buộc Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước khác để "phá hoại các quy tắc toàn cầu".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6-11 cáo buộc Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Mark Rutte đang áp dụng tiêu chuẩn kép khi nói rằng Moscow đang âm mưu với Trung Quốc và các quốc gia khác để "phá hoại các quy tắc toàn cầu", theo đài RT.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, bà Zakharova đặt câu hỏi hỏi "‘quy tắc toàn cầu’” mà ông Rutte đang đề cập đến là gì, đồng thời kêu gọi NATO đăng tải “danh sách đầy đủ các quy tắc đó” lên trang web của khối.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Stanislav Krasilnikov/TASS

Bà Zakharova cũng chỉ ra rằng bản thân khối quân sự này có tiền sử vi phạm luật pháp quốc tế. Nhà ngoại giao Nga đã trích dẫn vụ NATO ném bom Nam Tư năm 1999 và cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003 là những ví dụ điển hình.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng không có quốc gia thành viên NATO nào ngừng hợp tác với Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố của ông Rutte.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở Bucharest (Romania), ông Rutte cho rằng “Nga không đơn độc trong nỗ lực phá hoại các quy tắc toàn cầu”, đồng thời chỉ ra rằng “Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước khác”.

Theo tổng thư ký NATO, các quốc gia này “đang tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng lên mức độ chưa từng có”, điều mà ông cho là “cho thấy họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài”.

Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov chỉ trích NATO đã “mở rộng phạm vi trách nhiệm một cách giả tạo, vượt xa khu vực Âu-Đại Tây Dương”, tìm cách biến toàn bộ Âu Á thành “lãnh địa” của mình.

Khối quân sự phương Tây này đang theo đuổi “mục tiêu rõ ràng là kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga và đối đầu với Triều Tiên”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc.