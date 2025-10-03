Ông Putin nhắn ông Trump và NATO: Thử đối đầu con ‘hổ giấy’ này xem! 03/10/2025 05:36

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu quan trọng, đề cập việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gọi Nga là “hổ giấy”, đồng thời cảnh báo về tên lửa Tomahawk.

Ngày 2-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gọi Nga là “hổ giấy” có thể chỉ là câu nói đùa, mang tính mỉa mai, theo đài RT.

Ông Putin đưa ra bình luận trên khi có bài phát biểu thường niên tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở TP Sochi (Nga) và được đề xuất rằng ông nên tặng cho nhà lãnh đạo Mỹ một con hổ giấy thật làm quà.

“Không, chúng tôi biết rõ nên tặng nhau món quà gì” - ông Putin đáp.

“Tôi không biết phát biểu đó được nói trong bối cảnh nào, có lẽ chỉ là lời nói mang tính mỉa mai” - tổng thống Nga nói thêm.

Tổng thống Trump tuần trước đã gọi Nga là “hổ giấy”, cho rằng Kiev “đang ở vị thế để chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine” nếu tiếp tục được NATO và EU ủng hộ.

“Một con hổ giấy. Vậy thì sao? Hãy thử đối đầu với con hổ giấy này đi. Nếu chúng tôi đang chiến đấu với cả khối NATO, chúng tôi đang tiến lên, mở rộng và đầy tự tin, mà chúng tôi bị gọi là ‘hổ giấy’, thì NATO rốt cuộc là gì?” - ông Putin tiếp tục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở TP Sochi (Nga) ngày 2-10. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga cũng cảnh báo về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, cho rằng bước đi này sẽ dẫn tới một làn sóng leo thang nguy hiểm mới.

“Không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ. Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, mang tính chất khác hẳn, kể cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ” - ông Putin lưu ý.

Ông Putin cáo buộc các nhà lãnh đạo EU cứ lặp đi lặp lại “câu thần chú vô nghĩa” rằng Nga sẽ tấn công các nước NATO.

“Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn nói thế này: hãy thư giãn, ngủ ngon, và giải quyết những vấn đề của chính mình” - ông Putin nhắn các lãnh đạo EU.

Một số nước EU, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, đã bày tỏ lo ngại rằng nếu giành chiến thắng ở Ukraine, Nga có thể tấn công các thành viên EU và NATO gần biên giới. Theo giới chức Nga, những nước này đang thổi phồng mối đe dọa Nga để lấy cớ gia tăng quân sự.

Tổng thống Nga cam kết rằng Moscow “sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối hay do dự”, đồng thời cảnh báo những ai “nuôi mộng gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi” cần đặc biệt chú ý đến thông điệp này.

“Lịch sử của chúng tôi đã chứng minh: yếu đuối là điều không thể chấp nhận, vì nó tạo ra sự cám dỗ, ảo tưởng rằng bất đồng với chúng tôi có thể được giải quyết bằng vũ lực” - ông nói thêm.

Ông Putin cũng cảnh báo các đối thủ tiềm tàng không nên “khiêu khích” Nga, nhấn mạnh rằng “luôn kết thúc tồi tệ cho kẻ khởi xướng”, không có ngoại lệ.

Cũng theo ông Putin, Nga coi xung đột ở Ukraine là một “bi kịch” lẽ ra có thể tránh được,

Ông nhấn mạnh rằng nếu NATO không tiếp tục mở rộng về phía đông, tiến sát biên giới Nga, thì xung đột Ukraine đã không xảy ra. Vị tổng thống khẳng định trách nhiệm lớn nhất cho việc giao tranh giữa Moscow và Kiev vẫn đang tiếp diễn thuộc về Tây Âu.

“Bi kịch ở Ukraine là nỗi đau cho cả người Ukraine lẫn người Nga. Đó là nỗi đau cho tất cả chúng ta” - ông Putin nhấn mạnh.

Mỹ, EU, Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của tổng thống Nga.