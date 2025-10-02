Chiến sự Nga-Ukraine 2-10: Ukraine tuyên bố có bước tiến lớn và hạ 1.864 lính Nga ở điểm nóng Donetsk; Nga sẵn sàng đáp trả trừng phạt từ Mỹ 02/10/2025 07:42

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với tin Ukraine giành lại quyền kiểm soát trên nhiều mặt trận then chốt ở tỉnh Donetsk; Nga nói sẽ có phản ứng trong trường hợp Mỹ quyết định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho chính quyền Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận, nhất là tỉnh Donetsk.

Ukraine có bước tiến ở Donetsk

Cập nhật chiến sự ngày 1-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày giữa Nga và Ukraine xảy ra 79 cuộc giao tranh, trong đó các trận chiến ác liệt nhất xảy ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cũng trong ngày 1-10, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết trong chiến dịch phản công ở Pokrovsk lực lượng Ukraine đã giành lại được 177,8 km2 từ tay Nga và đánh bật các nhóm phá hoại khỏi 198,9 km2 ở những vùng khác.

Theo ông Syrskyi, ở hướng TP Pokrovsk-TP Dobropillia (tỉnh Donetsk), Ukraine khiến khoảng 3.320 lính Nga thương vong, trong đó có 1.864 lính thiệt mạng. Cạnh đó, quân Nga đã mất 971 vũ khí và thiết bị quân sự, bao gồm 14 xe tăng, 38 xe chiến đấu bọc thép, 202 hệ thống pháo, 5 hệ thống tên lửa phóng loạt, 453 xe, 61 xe máy và xe địa hình, 1 thiết bị đặc biệt và 197 máy bay không người lái (UAV).

Trong diễn biến liên quan, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Andrii Hnatov nói rằng bất chấp thời tiết mưa lạnh mùa thu và đông, cũng như tổn thất đáng kể về nhân lực, trang thiết bị quân sự, lực lượng Nga vẫn nỗ lực tấn công.

Theo ông Hnatov, căn cứ theo diễn biến hiện tại, có thể dự đoán rằng lực lượng Nga sẽ tiếp tục tập trung tấn công chính xác vào các trục Pokrovsk và Dobropillia.

Nga khiến gần 1.500 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 1-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được làng Verbovoye (tỉnh Dnipropetrovsk), theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, có khoảng 1.495 lính Ukraine thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày 1-10. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga, chủ yếu hoạt động tại Donetsk, đã gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất.

Lính Ukraine chiến đấu tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hồi giữa tháng 8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cụ thể, Nhóm tác chiến này đã tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Lyman, Torske, Pokrovsk, Annovka, Belitskoye, Grishino, Zolotoy Kolodez, Petrovka và Rodinskoye (đều ở Donetsk) khiến 480 lính Ukraine thương vong, phá hủy 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 3 xe bán tải.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 97 UAV của Ukraine trong ngày.

Nga sẵn sàng ứng phó lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 1-10, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nói rằng Moscow sẽ không ngạc nhiên khi Mỹ tiếp tục áp trừng phạt và sẵn sàng ứng phó nếu chúng được áp lên Moscow, theo TASS.

Theo ông Nebenzya, Tổng thống Mỹ Donald Trump thích những giải pháp nhanh chóng và việc trừng phạt Nga là giải pháp nhanh chóng nhưng không hiệu quả. Ông Nebenzya nói rằng Nga đã thích nghi với các lệnh trừng phạt và vì đã chứng kiến quá nhiều lệnh trừng phạt áp lên Nga nên sẽ không ngạc nhiên và sẵn sàng tìm cách ứng phó.

Ông Nebenzya cũng khẳng định Nga sẽ có phản ứng trong trường hợp Mỹ quyết định cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho chính quyền Ukraine.

Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ vẫn chưa quyết định tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine nhưng nếu điều này đến thì cũng sẽ không làm thay đổi tình hình chiến trường.