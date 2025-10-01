Chiến sự Nga-Ukraine 1-10: Ác liệt Donetsk; Nga ra tuyên bố đáng chú ý về quan điểm của Mỹ 01/10/2025 08:31

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Giao tranh ác liệt ở Donetsk; Ông Zelebsky cảnh báo tình hình nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Nga nói Mỹ đã tái khẳng định cần tìm giải pháp hòa bình xung đột Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang mạnh, hai bên xảy ra gần 140 trận giao tranh trên khắp các mặt trận.

Giao tranh mạnh ở Donetsk

. Theo bản cập nhật chiến sự ngày 30-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực tấn công của đối phương, gây tổn thất nặng nề bằng hỏa lực chính xác và làm tiêu hao sinh lực quân Nga trên toàn mặt trận, theo trang Facebook của bộ này.

Trong ngày qua, hai bên đã xảy ra 137 trận giao tranh. Phía Nga tiến hành 31 cuộc không kích với 55 bom lượn có điều khiển (KAB), triển khai 1.552 máy bay không người lái cảm tử (UAV) và thực hiện 2.733 cuộc pháo kích nhằm vào các vị trí phòng thủ cùng khu dân cư của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Giao tranh diễn ra rải rác trên nhiều hướng; một số điểm nóng tiêu biểu gồm các khu vực ở phía bắc và đông bắc (gần Kharkiv/Kupiansk), phía đông (Kramatorsk, Toretsk) và phía nam (Pokrovsk). Chiến trường chủ lực vẫn ở tỉnh Donetsk.

Lực lượng Ukraine cho biết họ đã chặn giữ nhiều đợt tấn công, đồng thời tiêu diệt và làm vô hiệu hoá một số phương tiện, thiết bị và UAV của đối phương. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp tại một vài khu vực và các đơn vị tiếp tục bảo vệ tuyến phòng thủ.

Ông Zelensky cảnh báo tình hình ‘nghiêm trọng’ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

Ngày 30-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, đã bị cắt khỏi lưới điện trong 7 ngày liên tiếp.

Đây là lần mất điện dài nhất kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine bùng nổ hồi 2022, theo tờ The Kyiv Independent.

“Tính đến hôm nay là ngày thứ bảy, và đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhà máy Zaporizhzhia đang trong tình trạng khẩn cấp. Tình hình rất nghiêm trọng” - ông Zelensky nói.

Ông cảnh báo nhà máy, vốn là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đang phụ thuộc hoàn toàn vào máy phát điện diesel để duy trì các hệ thống an toàn. Nhà máy nằm ở thành phố Enerhodar, bên bờ sông Dnipro, gần tuyến đầu.

“Các máy phát và nhà máy không được thiết kế cho tình huống này, và chưa từng vận hành trong chế độ này lâu như vậy. Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng một máy phát đã hỏng” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Moscow cản trở việc sửa chữa các đường dây điện do các đợt pháo kích liên tục, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là mối đe dọa với tất cả mọi người”.

Ông cho biết đã chỉ đạo chính phủ và các nhà ngoại giao Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới khủng hoảng này.

Nga tuyên bố tấn công tại Kharkiv, kiểm soát thêm khu vực ở Donetsk

Ngày 30-9, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong giới quốc phòng Nga cho biết hơn 20 quân nhân Ukraine, trong đó có một số sĩ quan, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa tại thị trấn Volchansk (tỉnh Kharkiv).

Theo nguồn tin, cuộc tấn công nhắm vào lực lượng của Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 127, đồng thời phá hủy một số kho đạn dược và trang thiết bị.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Tây và phía Nam đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư Kirovsk và Seversk Maly tại Donetsk.

Theo số liệu do phía Nga công bố, trong ngày qua, quân đội Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.600 binh sĩ tại nhiều khu vực dọc tuyến đầu.

Báo cáo cho biết thương vong phân bổ tại các hướng khác nhau, trong đó có các khu vực do Nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và Dnipro phụ trách, cùng một số xe tăng, xe bọc thép và phương tiện cơ giới bị phá hủy.

Ngoài ra, một nguồn tin quốc phòng Nga cho hay quân đội Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư Konstantinovka, Kondratovka và Alekseyevka thuộc tỉnh Sumy.

Nguồn tin cho rằng các lực lượng Ukraine chịu tổn thất đáng kể, trong đó có một số nhóm tấn công bị thiệt hại nặng và một xe chiến đấu HMMWV bị phá hủy.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các thông tin do Nga công bố. Tình hình chiến sự trên nhiều hướng, đặc biệt tại Kharkiv, Donetsk và Sumy, vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với cường độ giao tranh cao.

Nga: Mỹ tái khẳng định cần tìm giải pháp hòa bình xung đột Ukraine

Ngày 30-9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ đã tái khẳng định quan điểm cần tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, theo TASS.

Bà Zakharova nói rằng điều này được nêu trong nhiều cuộc tiếp xúc, trong đó có cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần qua.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo bà Zakharova, các bên đều nhấn mạnh việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và cần xem xét những nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Vị phát ngôn viên cũng bình luận về phát biểu của Đặc phái viên Mỹ về Ukraine Keith Kellogg rằng Washington không cản trở Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Ông ấy là cấp dưới của Tổng thống Mỹ, người đã nhiều lần nói ủng hộ giải pháp hòa bình. Những người cấp dưới cần đi theo định hướng này" - bà Zakharova nói.