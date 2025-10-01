Dân chủ bác đề xuất chi tiêu của Cộng hòa, đẩy chính phủ Mỹ sát bờ đóng cửa 01/10/2025 07:36

(PLO)- Bất đồng giữa đảng Cộng hoà và đảng Dân chủ tại Thượng viện về dự luật chi tiêu đang đưa chính phủ Mỹ đến sát nguy cơ đóng cửa từ nửa đêm 30-9 (giờ Mỹ).

Ngày 30-9, hầu hết nghị sĩ Dân chủ ở Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác đề xuất dự luật chi tiêu tạm thời do Hạ viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) thông qua, vốn kéo dài ngân sách chính phủ đến ngày 21-11.

Kết quả này đưa Washington đến sát bờ nguy cơ chính phủ đóng cửa, có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần, theo tờ The Hill. Ngân sách hiện tại sẽ hết hạn vào lúc 0 giờ 1 phút ngày 1-10 (giờ địa phương), khi đó việc đóng cửa sẽ bắt đầu. Hiện ở thủ đô Washington, D.C đang khoảng 8 giờ tối 30-9.

Dự luật cần 60 phiếu ở Thượng viện để thông qua, nhưng chỉ đạt 55 phiếu, thấp hơn 5 phiếu so với yêu cầu. Hai nghị sĩ Dân chủ ôn hòa là John Fetterman (bang Pennsylvania) và Catherine Cortez Masto (bang Nevada) bỏ phiếu ủng hộ dự luật.

Bà Masto giải thích việc bỏ phiếu vì lo ngại đóng cửa chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng đến người dân Nevada đang đối mặt chi phí cao và suy thoái kinh tế.

Ông Fetterman cảnh báo việc đóng cửa có thể trao cơ hội cho ông Trump cắt giảm các chương trình liên bang, gọi đây là “cơ hội lý tưởng cho Dự án 2025” - kế hoạch cải tổ chính phủ bảo thủ gây tranh cãi trong cuộc bầu cử 2024.

Các nghị sĩ Dân chủ lo ngại tác động của việc đóng cửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo chí tại Phòng Bầu dục rằng ông sẽ thực hiện những hành động “không thể đảo ngược” để cắt giảm các ưu tiên của họ trong trường hợp đóng cửa.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà Lisa Murkowski (bang Alaska) cũng ủng hộ dự luật, dù trước đó từng phản đối. Bà muốn tránh việc đóng cửa và sẵn sàng thảo luận với đảng Dân chủ về việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế và bảo vệ các quỹ liên bang khỏi bị cắt giảm.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó cùng ngày, Thượng viện đã bỏ phiếu cho một đề xuất thay thế của Dân chủ, kéo dài ngân sách đến 31-10, mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả Phải chăng (ACA) và khôi phục gần 1.000 tỉ USD cắt giảm Medicaid.

Đề xuất này thất bại với tỉ lệ 47-53, không có phiếu ủng hộ từ đảng Cộng hòa.

Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune nhấn mạnh dự luật của Hạ viện là biện pháp duy nhất có thể được ông Trump ký trước khi ngân sách hết hạn, đồng thời cảnh báo đảng Dân chủ sẽ phải giải thích tại sao chính phủ đóng cửa.

Ông Thune từ chối đàm phán về bảo hiểm y tế trong thời gian đóng cửa, nhưng sẵn sàng bàn về việc gia hạn nếu Dân chủ đồng ý duy trì chi tiêu chính phủ, trong bối cảnh Cộng hòa muốn cải tổ ACA để loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng.