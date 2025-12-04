Ông Tập và ông Macron bàn những gì trong cuộc gặp tại Bắc Kinh? 04/12/2025 15:52

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón và hội đàm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh, hai bên cùng thừa nhận những bất đồng và cam kết vượt qua.

Ngày 4-12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh, nói rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pháp để “loại bỏ mọi sự can thiệp” và xây dựng một mối quan hệ ổn định, theo tờ South China Morning Post.

Ông Macron đang có chuyến công du 3 ngày đến Trung Quốc. Trong ngày 4-12, ngày làm việc đầu tiên trong chuyến công du, ông Macron và phu nhân Brigitte Macron được ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh ngày 4-12. Ảnh: AFP

Phu nhân Brigitte Macron (trái) và phu nhân Bành Lệ Viện. Ảnh: AFP

Tại cuộc gặp, ông Tập cho rằng thế giới đang trải qua những biến đổi nhanh chóng và hai nước “cần thể hiện trách nhiệm, giữ vững ngọn cờ chủ nghĩa đa phương và kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử”.

“Trung Quốc cùng với Pháp luôn hành động vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước và lợi ích lâu dài của cộng đồng quốc tế, loại bỏ mọi sự can thiệp, kiên trì đối thoại bình đẳng và hợp tác cởi mở” - ông Tập nói.

Chủ tịch Tập nói thêm rằng làm như vậy sẽ “củng cố quan hệ một cách vững chắc hơn” và đóng góp vào việc thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự.

“Trung Quốc và Pháp đều là những cường quốc độc lập có tầm nhìn xa và trách nhiệm, là lực lượng mang tính xây dựng thúc đẩy tiến trình đa cực hóa” - theo nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Đáp lời, ông Macron cho biết hai nước đã xác định được “một con đường hội tụ” trong một số vấn đề. Ông thừa nhận vẫn sẽ có bất đồng “nhưng chúng ta có trách nhiệm vượt qua chúng”.

“Hiện nay hơn bao giờ hết, đối thoại giữa Trung Quốc và Pháp là hết sức quan trọng. Tôi đề xuất một chương trình hợp tác tích cực gồm ba trụ cột: ổn định địa chính trị, cân bằng kinh tế và phát triển bền vững về môi trường” - tổng thống Pháp nói thêm.

Ông Macron cũng đề cập cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng chúng ta phải “tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và ổn định trên thế giới, ở Ukraine và các khu vực khác đang bị chiến tranh tàn phá”.

Sau cuộc hội đàm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận hai bên đã thảo luận về xung đột Nga-Ukraine.

“Dù các bên vẫn còn bất đồng, chúng ta cần khuyến khích họ bắt đầu và duy trì đối thoại, thay vì cản trở tiến trình hay tạo thêm rắc rối” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Cuộc hội đàm giữa ông Macron và ông Tập diễn ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Tại cuộc gặp, ông Vương cho rằng hai nước cần tăng cường trao đổi và hợp tác trong bối cảnh “những thách thức toàn cầu phức tạp”.

Trong ngày 5-12, ông Macron sẽ đến thăm TP Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên). Ông Macron và ông Tập sẽ gặp lại nhau tại TP này.