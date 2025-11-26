Pháp bắt 3 người nghi làm gián điệp cho Nga 26/11/2025 05:57

(PLO)- Pháp bắt 3 người nghi làm gián điệp cho Nga trong bối cảnh các chính phủ châu Âu lo ngại về việc gia tăng các hoạt động bí mật và các chiến dịch gây ảnh hưởng và phá hoại liên quan cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Các công tố viên Pháp cho biết nước này đã bắt 3 người bị tình nghi làm gián điệp cho Nga và tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin, trong bối cảnh lo ngại về những nỗ lực can thiệp của Moscow ngày càng gia tăng trên khắp châu Âu, theo hãng tin AFP.

Các nhà điều tra cho biết các vụ bắt giữ này có liên quan các hoạt động của một hiệp hội Pháp-Nga có tên là SOS Donbass.

Cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI). Ảnh: SIPA

Một trong những nghi phạm là một người đàn ông Nga 40 tuổi, đã bị camera giám sát ghi lại hình ảnh vào tháng 9 khi đang dán áp phích ủng hộ Nga trên Khải Hoàn Môn.

Theo các công tố viên, sau đó người này đã gọi điện cho người đứng đầu SOS Donbass là một phụ nữ sinh ra tại Nga. Người này bị tình nghi tìm cách lấy thông tin kinh tế từ các giám đốc điều hành tại các công ty Pháp.

Người phụ nữ này đã bị Cơ quan tình báo nội địa Pháp (DGSI) theo dõi từ đầu năm nay. Các quan chức cho biết DGSI đã phát hiện những hành động "có khả năng gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của quốc gia", khiến một thẩm phán vào tháng 3 phải mở một cuộc điều tra chính thức về nghi ngờ người này thông đồng với thế lực nước ngoài. Nếu bị kết tội, người này có thể đối mặt mức án tới 10 năm tù.

SOS Donbass được cho là một tổ chức nhân đạo hỗ trợ người dân ở khu vực Donbass (miền đông Ukraine).

Người thứ ba bị bắt là một người đàn ông 63 tuổi đến từ Seine-Saint-Denis (phía bắc Paris).

Nghi phạm thứ tư, 58 tuổi, không bị tạm giam trước khi xét xử nhưng đang chịu sự giám sát tư pháp nghiêm ngặt và phải trình diện cảnh sát mỗi tuần một lần.

Vụ án diễn ra trong bối cảnh hoạt động tình báo của Nga trên khắp châu Âu đang bị giám sát chặt chẽ, khi các chính phủ phương Tây cảnh báo về việc gia tăng các hoạt động bí mật và các chiến dịch gây ảnh hưởng và phá hoại liên quan cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.