Tình báo Anh cảnh báo về hoạt động gián điệp, nhắm đến Nga, Trung Quốc và Iran 14/10/2025 07:18

(PLO)- Cơ quan An ninh nội địa Anh (MI5) kêu gọi các nhà lập pháp nước này cần cảnh giác với các hoạt động gián điệp như tống tiền hoặc tấn công lừa đảo, xây dựng mối quan hệ lâu dài, hoặc quyên góp.

Ngày 13-10, Cơ quan An ninh nội địa Anh (MI5) đưa ra lời cảnh báo công khai hiếm hoi tới các thành viên quốc hội nước này rằng họ đang là mục tiêu của các hoạt động gián điệp từ Trung Quốc, Nga và Iran, theo hãng tin Reuters.

MI5 cảnh báo các chính trị gia và nhân viên của họ cần cảnh giác với các điệp viên tìm cách moi thông tin từ họ bằng cách tống tiền hoặc tấn công lừa đảo, xây dựng mối quan hệ lâu dài, hoặc quyên góp để gây ảnh hưởng quyết định của các chính trị gia.

“Khi các quốc gia nước ngoài đánh cắp thông tin quan trọng của Anh hoặc thao túng các tiến trình dân chủ của chúng ta, họ không chỉ gây tổn hại đến an ninh trong ngắn hạn mà còn làm xói mòn nền tảng của chủ quyền quốc gia” - MI5 nhấn mạnh.

Tình báo Anh cảnh báo về hoạt động gián điệp của Nga, Trung Quốc và Iran. Ảnh: TASS

MI5 kêu gọi các chính trị gia nên “theo dõi các tương tác xã hội bất thường”, bao gồm những lời mời gặp riêng thường xuyên và cần thận trọng nếu có dấu hiệu “tâng bốc quá mức”.

Lời cảnh báo được đưa ra một tuần sau khi các công tố viên cho biết họ phải hủy bỏ phiên tòa xét xử hai người đàn ông Anh bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc theo dõi các thành viên quốc hội, vì chính phủ Anh không cung cấp bằng chứng cho thấy Bắc Kinh là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này.

Nga, Trung Quốc và Iran chưa lên tiếng về lời cảnh báo trên.

Trong một diễn biến liên quan, tân Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức (BND) Martin Jager mô tả Nga là mối đe dọa trực tiếp đối với Liên minh châu Âu (EU), cảnh báo rằng tình trạng "hòa bình lạnh lẽo" giữa Moscow và EU có thể leo thang thành "đối đầu gay gắt" bất cứ lúc nào, theo đài RT.

Chúng ta không thể ngồi yên và cho rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Nga sẽ chưa diễn ra ít nhất cho đến năm 2029. Trong trường hợp tốt nhất, châu Âu sẽ có một nền hòa bình lạnh lẽo, nhưng có thể biến thành một cuộc đối đầu gay gắt bất cứ lúc nào” - ông Jager phát biểu bên cạnh các lãnh đạo của cơ quan tình báo nội địa và tình báo quân đội Đức.

Berlin đã thường xuyên nêu ra viễn cảnh về một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Moscow kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Moscow đã bác bỏ cáo buộc rằng họ có kế hoạch tấn công NATO hoặc bất kỳ thành viên EU nào, gọi đó là cái cớ để biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng.