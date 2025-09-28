Tình báo Iran gọi điện tuyển dụng dân Israel với 'mức lương cao, an toàn tuyệt đối' 28/09/2025 07:03

(PLO)- Cảnh sát Israel nói rằng hàng trăm người dân nước này đã nhận được cuộc gọi tuyển dụng được cho là từ tình báo Iran chỉ trong một buổi sáng.

Lực lượng cảnh sát Israel cho biết hàng trăm công dân Israel đã nhận được cuộc gọi tuyển dụng từ cơ quan tình báo Iran từ một số máy lạ vào sáng 27-9, theo đài CNN.

Theo cảnh sát Israel, khi những người này nhấc máy, có một người ở đầu dây bên kia đã nói chuyện với họ và muốn tuyển dụng họ vào một tổ chức Iran.

Một đoạn ghi âm được cho là của một cuộc điện thoại như vậy đã được đăng trên trang tin tức Ynet của Israel. Trong đó, một giọng AI (trí tuệ nhân tạo) nói với người nghe rằng "tình báo Iran đang tìm kiếm các điệp viên đủ tiêu chuẩn", đồng thời đưa ra "mức lương cạnh tranh và đảm bảo an ninh toàn diện".

Cảnh sát Israel cho rằng các cuộc gọi này "nhằm mục đích gây lo ngại cho công chúng trong thời chiến", đồng thời nói rằng chúng"đại diện cho những nỗ lực của các thành phần tình báo Iran nhằm tuyển dụng công dân Israel trong và ngoài nước nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động thu thập thông tin tình báo và khủng bố ở Israel".

Tình báo Iran gọi điện tuyển dụng dân Israel. Ảnh minh họa: ISTOCK PHOTO

Cảnh sát Israel kêu gọi người dân duy trì cảnh giác và báo cáo chính quyền nếu có bất kỳ vụ việc bất thường.

Đài CNN đã liên hệ với Bộ ngoại giao Iran để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Năm ngoái, chính quyền Israel cho biết một số lượng lớn công dân chưa từng có của nước này đã bị bắt vì làm gián điệp cho Iran.

Ông Oded Allam - cựu quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Mossad của Israel - nói với CNN vào tháng 12 rằng Iran quan tâm việc giăng rộng mạng lưới tình báo hơn là tuyển dụng các điệp viên lành nghề.

Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7-10-2024, cảnh sát Israel đã điều tra hơn 25 vụ gián điệp liên quan Iran, dẫn đến khoảng 46 vụ bắt giữ, theo người phát ngôn cảnh sát Israel - ông Dean Elsdunne.