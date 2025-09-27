Rộ lý do Lầu Năm Góc triệu hàng trăm tướng lĩnh về Mỹ họp khẩn 27/09/2025 08:32

(PLO)- Đài CNN đưa tin chủ nhân Lầu Năm Góc Pete Hegseth triệu tập hàng trăm tướng lĩnh về Mỹ để công bố tầm nhìn “Bộ Chiến tranh” và nhấn mạnh tinh thần chiến binh.

Đài CNN ngày 26-9 dẫn lời nhiều nguồn thạo tin cho biết việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ trên khắp thế giới về một căn cứ Thuỷ quân Lục chiến ở TP Quantico (bang Virginia, Mỹ) tuần tới là nhằm trình bày tầm nhìn mới cho quân đội.

Theo đó, ông Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tái định hình Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” và nêu ra các tiêu chuẩn mới về sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong cho sĩ quan cũng như binh sĩ.

“Mục tiêu là phô diễn bộ mặt của quân đội mới dưới thời tổng thống” - một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Yuri Gripas/Abaca/ Bloomberg

Các nguồn tin cho hay sự kiện sẽ giống như một “cuộc mít-tinh cổ vũ”, nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của “tinh thần chiến binh” và cảnh báo giới chỉ huy rằng hoặc tuân thủ, hoặc sự nghiệp sẽ sớm kết thúc.

Nguồn tin quốc phòng tiết lộ: “Đây là lúc tập hợp và siết chặt hàng ngũ. Và việc triệu tập những người mang sao trên vai sẽ tạo hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ”.

Theo kế hoạch, bài phát biểu sẽ được ghi hình và công bố rộng rãi, sau đó Nhà Trắng sẽ tiếp tục khuếch trương thông điệp.

Điều gây bất ngờ là sự kiện này không kèm theo thông báo lớn nào về an ninh quốc gia. Các tướng lĩnh được yêu cầu rời vị trí công tác để tham dự chỉ nhằm nghe bài phát biểu của ông Hegseth.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định cũng sẽ không có màn phô diễn vũ khí như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý. Ông Trump hiện chưa có kế hoạch tham dự.

Ý tưởng triệu tập chưa từng có tiền lệ này xuất phát từ chính ông Hegseth, sau đó ông mới báo cáo cho Nhà Trắng. Một quan chức cho biết khi được hỏi tại Phòng Bầu dục ngày 25-9, ông Trump gần như không nắm rõ chi tiết.

Hàng trăm tướng lĩnh được mời tham dự cũng không được giải thích lý do. CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết những người được triệu tập được cảnh báo rằng nếu vắng mặt, họ phải có lý do “thật sự chính đáng”.

Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, tờ The Washington Post dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tập trung về Mỹ.

Nguồn tin cho biết chỉ thị của Lầu Năm Góc được gửi đến hầu như toàn bộ chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ trên toàn cầu - các sĩ quan từ cấp thiếu tướng trở lên, cấp tương đương trong hải quân và các cố vấn cấp cao - tức hơn 800 người.

Đây sẽ là cuộc họp hiếm hoi quy tụ nhiều tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu tại một địa điểm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30-9 tới.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell chỉ xác nhận rằng Bộ trưởng Hegseth sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, nhưng không cho biết thêm chi tiết về số lượng hay chương trình nghị sự.

Về vấn đề này, Nhà Trắng hôm 25-9 tìm cách hạ nhiệt những đồn đoán xung quanh kế hoạch Bộ trưởng Hegseth triệu tập các lãnh đạo quân sự cấp cao vào tuần tới.

“Tướng lĩnh vốn báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng rồi đến Tổng thống thì chuyện gặp Bộ trưởng Quốc phòng cũng chẳng có gì bất thường. Tôi thấy lạ là các vị lại biến nó thành câu chuyện lớn” - Phó Tổng thống Vance nói.

Chiều 25-9, tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “rất tuyệt” khi các tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi cùng đến Mỹ, thêm rằng các tướng lĩnh sẽ “tham quan những địa điểm trưng bày khí tài” và “thảo luận về các loại vũ khí mới nhất”.