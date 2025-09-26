REUTERS: Lầu Năm Góc triệu tập lãnh đạo quân sự toàn cầu của Mỹ về họp khẩn 26/09/2025 07:06

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin rằng chủ nhân Lầu Năm Góc Pete Hegseth ra lệnh triệu tập loạt sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tập trung ở bang Virginia họp khẩn vào tuần tới, không rõ lý do.

Hãng Reuters ngày 25-9 dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh cho các sĩ quan cấp cao của Mỹ trên khắp thế giới tập trung về TP Quantico (bang Virginia) vào tuần tới.

Đây là cuộc họp hiếm hoi quy tụ nhiều tướng lĩnh và đô đốc hàng đầu của Lầu Năm Góc tại một địa điểm.

Hiện chưa rõ lý do triệu tập gấp. Hai quan chức Mỹ nói việc thiếu thông tin giải thích đã khiến nhiều người phải lo lắng, trong đó có những chỉ huy quản lý hàng nghìn binh sĩ khắp toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Mọi người đang vội vã thay đổi lịch để xem có bắt buộc phải tham dự hay không” - một quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell chỉ xác nhận rằng ông Hegseth sẽ phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới”, nhưng không cho biết thêm chi tiết về số lượng hay chương trình nghị sự.

Theo Reuters, việc tập trung nhiều sĩ quan cao cấp như vậy tại một nơi là điều bất thường, bởi Mỹ có các chỉ huy đóng tại nhiều khu vực từ Hàn Quốc, Nhật đến Trung Đông.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh ông Hegseth đang nhanh chóng tái cơ cấu Lầu Năm Góc theo định hướng an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã yêu cầu đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, một thay đổi cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Động thái triệu tập bất ngờ diễn ra khi Nhà Trắng đối mặt nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa nếu Quốc hội không thông qua gói ngân sách mới trước ngày 30-9.

Một số quan chức cảnh báo có thể xảy ra làn sóng sa thải quy mô lớn, làm dấy lên suy đoán rằng sự mập mờ quanh cuộc họp tuần tới có thể liên quan đến việc chuẩn bị cho kịch bản này.

Kể từ khi nhậm chức, ông Hegseth đã sa thải nhiều tướng lĩnh cấp cao, trong đó có Tướng Không quân C.Q. Brown - khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cùng nhiều đô đốc và tướng khác, điều mà các nhà phân tích mô tả là “chưa từng có tiền lệ”.

Tháng 8 vừa qua, ông Hegseth sa thải lãnh đạo cơ quan tình báo Lầu Năm Góc và hai chỉ huy cấp cao khác.

Trước đó, hồi tháng 5, ông Hegseth yêu cầu cắt giảm 20% số lượng tướng bốn sao, đồng thời tinh giản lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng nhiều vị trí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao khác.

“Có thêm nhiều tướng lĩnh và đô đốc không đồng nghĩa với thành công lớn hơn” - ông Hegseth từng nói.