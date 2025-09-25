Tổng thống Trump đề nghị điều tra về 3 sự cố khi ông đến trụ sở Liên Hợp Quốc 25/09/2025 06:47

(PLO)- Tổng thống Trump đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra về cái mà ông gọi là 3 "vụ phá hoại" gồm trục trặc thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh ở trụ sở cơ quan này.

Ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra vấn đề trục trặc thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh tại trụ sở cơ quan này ở TP New York khi ông tới đây và phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ hôm 23-9, theo tờ The Hill.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng “một điều đáng xấu hổ đã xảy ra tại LHQ” vào ngày 23-9 khi đã có tới 3 sự cố tồi tệ tới với ông.

Theo ông Trump, đầu tiên là thang cuốn gặp sự cố dẫn lên phòng họp của Đại Hội đồng. Tổng thống Mỹ nói rằng may mắn là ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump không ngã sấp mặt xuống những cạnh sắc nhọn của những bậc thang thép vì họ đều bám chặt vào tay vịn, nếu không thì đã là một thảm họa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Trump khẳng định “đây hoàn toàn là hành vi phá hoại”, như đã được ghi nhận trong một bài báo đăng trên tờ The London Times rằng các nhân viên Liên Hợp Quốc nói đùa họ dường như cố tình tắt thang cuốn trong chuyến thăm của ông Trump để đổ lỗi cho việc thiếu hụt ngân sách. Ông Trump nói rằng những người làm điều này nên bị bắt.

Sau đó, ông Trump nói rằng khi ông đứng trước đám đông gồm hàng triệu người trên khắp thế giới đang theo dõi truyền hình và các nhà lãnh đạo trong hội trường, máy nhắc chữ của ông không hoạt động.

“Sau đó, tôi tiếp tục đọc diễn văn mà không cần máy nhắc chữ và máy này đã tự động bật lên khoảng 15 phút sau đó. Tin tốt là bài diễn văn đã nhận được những đánh giá rất tích cực. Có lẽ họ ngưỡng mộ vì rất ít người có thể làm được như tôi” - ông Trump viết.

Thứ ba, ông Trump nói rằng sau khi đọc diễn văn, ông được thông báo rằng âm thanh trong hội trường đã bị tắt hoàn toàn. Nếu các nhà lãnh đạo trên thế giới không dùng tai nghe của phiên dịch, họ sẽ không thể nghe thấy gì.

“Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đây là hành vi phá hoại tới ba lần tại LHQ. Họ nên tự xấu hổ về chính mình. Tôi sẽ gửi một bản sao thông điệp này cho Tổng Thư ký LHQ và tôi đề nghị cơ quan này khẩn trương vào cuộc điều tra. Chẳng trách LHQ không thể làm tốt trách nhiệm mà họ được giao phó” - ông Trump viết.

Theo ông Trump, Cơ quan Mật vụ Mỹ đang xem xét các vụ việc này.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ António Guterres - ông Stéphane Dujarric nói rằng một kỹ thuật viên của cơ quan này đã phát hiện ra rằng chính người quay phim của Nhà Trắng là người vô tình gây ra sự cố về thang máy.

Theo ông Dujarric, sau khi LHQ điều tra nhanh thì thấy rằng thang cuốn đã dừng lại sau khi cơ chế an toàn tích hợp trên bậc thang cuốn được kích hoạt ở một đầu thang cuốn.

“Cơ chế an toàn này được thiết kế để ngăn việc người hoặc vật vô tình bị kẹt hoặc bị kéo vào hệ thống bánh răng. Người quay phim có thể đã vô tình kích hoạt chức năng an toàn này" - ông Dujarric cho hay.

Về việc máy nhắc chữ gặp trục trặc khi ông Trump phát biểu, truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Liên Hợp Quốc rằng Nhà Trắng chịu trách nhiệm vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump khi ông phát biểu.