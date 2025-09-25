Trước Đại hội đồng LHQ, ông Zelensky cảnh báo cuộc chạy đua vũ trang ‘huỷ diệt nhất’ 25/09/2025 05:53

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm mà ông cho rằng đang được kích hoạt từ xung đột Nga-Ukraine.

Ngày 24-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), kêu gọi các cường quốc giúp chặn đứng cuộc chiến của Nga tại Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm mà ông cho rằng đang được kích hoạt từ xung đột Nga-Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi thiết lập các quy tắc toàn cầu nhằm hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vũ khí, đồng thời mô tả tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ máy bay không người lái (UAV) đang được sử dụng ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9. Ảnh: UN Photo/Loey Felipe

Tổng thống Zelensky cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tìm cách mở rộng cuộc chiến ra ngoài Ukraine.

“Ngăn chặn Nga ngay lúc này rẻ hơn nhiều so với việc ngồi đoán xem ai sẽ là bên đầu tiên chế tạo một chiếc UAV đơn giản mang đầu đạn hạt nhân” - ông Zelensky phát biểu trước 193 thành viên của Đại hội đồng LHQ.

Vị tổng thống dẫn chứng các vụ UAV và chiến đấu cơ xâm phạm không phận Ba Lan và Estonia để cáo buộc Nga đang thử những giới hạn mới trong cuộc chiến ở Ukraine.

“Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến tranh, cả về quy mô lẫn chiều sâu. Ukraine chỉ là nước đầu tiên” - ông Zelensky nói.

“Hiện nay, UAV Nga đã bay khắp châu Âu, và các chiến dịch của Nga đã lan sang nhiều quốc gia. Ông Putin muốn tiếp tục cuộc chiến này bằng cách mở rộng nó, và giờ không ai có thể cảm thấy an toàn” - ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, sự xuất hiện của AI khiến cuộc chạy đua vũ trang hiện nay trở thành “huỷ diệt nhất” trong lịch sử loài người, đồng thời bày tỏ thất vọng trước cái mà ông gọi là sự yếu kém của luật pháp quốc tế và hợp tác quốc tế.

Nhằm quảng bá công nghệ và kinh nghiệm chiến tranh của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết nước này đã quyết định bắt đầu xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh.

Ông Zelensky nói thời đại ngày nay đòi hỏi phải có những người bạn mạnh mẽ, nhưng “nếu một quốc gia muốn hòa bình, họ vẫn phải đầu tư cho vũ khí”.

Theo Reuters, Ukraine trước đây áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc xuất khẩu sản phẩm quân sự để tránh công nghệ rơi vào tay đối thủ, nhưng nay đang dần nới lỏng trong những trường hợp đã bảo đảm đủ kho dự trữ trong nước.

“Các bạn không cần bắt đầu cuộc đua này từ con số không. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những gì đã chứng minh được hiệu quả” - ông Zelensky lưu ý.

“Chúng tôi sẵn sàng biến vũ khí hiện đại của mình thành an ninh hiện đại cho các bạn. Chúng tôi đã quyết định mở cửa xuất khẩu vũ khí. Và đây là những hệ thống mạnh mẽ đã được thử nghiệm trong một cuộc chiến thực sự, khi mọi thể chế quốc tế đều thất bại” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi: “Xin đừng im lặng trong khi Nga tiếp tục kéo dài cuộc chiến này. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ sự sống, luật pháp quốc tế và trật tự”.

Những bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Ukraine có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó, ông Trump tỏ ra có lập trường cứng rắn hơn với Điện Kremlin.

Tổng thống Trump ngày 23-9 nói rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ủng hộ ý tưởng bắn hạ các máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận NATO.

Nga chưa bình luận về bài phát biểu của tổng thống Ukraine.