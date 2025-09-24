VIDEO: Ông Macron gọi cho ông Trump khi đường bị chặn ở New York 24/09/2025 07:22

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi các con đường ở TP New York bị phong tỏa nhường đường cho đoàn xe hộ tống ông Trump.

Ngày 22-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ở giữa phố do các con đường ở TP New York (Mỹ) bị phong tỏa để nhường đường cho đoàn xe hộ tống ông Trump, theo tờ The Guardian.

Tổng thống Macron nói với cảnh sát rằng ông có 10 người đi cùng và đang muốn đến Đại sứ quán Pháp. Trước đó, Tổng thống Pháp có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

“Xin lỗi ngài tổng thống, tôi thật sự rất tiếc. Chỉ là hiện giờ mọi thứ đang bị phong tỏa. Đoàn xe sắp đi qua nên mới như vậy” - một cảnh sát nói với ông Macron.

Tổng thống Pháp sau đó nhìn ra con đường vắng và đáp: “Nếu không có gì thì cho tôi qua đi. Tôi đang thương lượng với anh đây”.

Video Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đường bị cấm ở TP New York (Mỹ) ngày 22-9. Nguồn: THE GUARDIAN

Sau đó, ông Macron lấy điện thoại ra và gọi trực tiếp cho ông Trump.

“Ngài khỏe chứ? Biết gì không, tôi đang phải đứng đợi ngoài đường vì mọi thứ bị phong tỏa cho ngài đấy” - ông Macron nói.

Sau đó, tổng thống Pháp dường như được phép đi bộ qua nhưng không được đi xe.

Tổng thống Macron đã đi bộ khoảng 30 phút cùng đoàn an ninh. Ông còn dừng lại chụp hình với những người qua đường.