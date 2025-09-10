Ông Macron bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lecornu làm tân thủ tướng Pháp 10/09/2025 06:06

Ngày 9-9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm tân thủ tướng Pháp, bất chấp dự đoán rằng ông Macron có thể sẽ nghiêng về cánh tả, theo hãng tin Reuters.

Ông Lecornu là Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của Pháp, cũng là một đồng minh thân cận và là chính khách bảo thủ ủng hộ ông Macron trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2017.

Việc lựa chọn ông Lecornu, 39 tuổi, cho thấy quyết tâm của ông Macron trong việc duy trì chính phủ thiểu số, đồng thời không từ bỏ chương trình cải cách thân thiện với doanh nghiệp, vốn đã cắt giảm thuế cho giới kinh doanh và người giàu, cũng như nâng tuổi nghỉ hưu.

Tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: AFP

Trong một động thái hiếm thấy trên chính trường Pháp, Điện Elysee cho biết Tổng thống đã yêu cầu ông Lecornu tiến hành đối thoại với tất cả lực lượng chính trị trong quốc hội nhằm tìm kiếm thỏa hiệp về ngân sách và các chính sách khác, trước khi công bố nội các mới.

“Tổng thống Macron đã giao cho tôi nhiệm vụ thành lập một chính phủ với định hướng rõ ràng: bảo vệ độc lập và sức mạnh quốc gia, phục vụ nhân dân Pháp, và bảo đảm ổn định chính trị-thể chế. Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng mà ông dành cho tôi khi bổ nhiệm tôi làm thủ tướng” - ông Lecornu viết trên mạng xã hội X.

Việc Macron chọn một đồng minh thân cận bị cho là có thể khiến công chúng thêm bất mãn trong bối cảnh cử tri ngày càng mất niềm tin vào chính trường Pháp.

Thông tin ông Lecornu được bổ nhiệm lập tức vấp phải phản ứng từ các đảng cánh tả, kêu gọi người dân xuống đường tham gia các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày 10-9.

Đảng cực tả Nước Pháp Bất Khuất tuyên bố sẽ nộp kiến nghị bất tín nhiệm đối với ông Lecornu. Tuy nhiên, động thái này khó thành công khi lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) Jordan Bardella tỏ ý sẵn sàng hợp tác với tân thủ tướng trong vấn đề ngân sách, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Điều này đồng nghĩa hoạt động của ông Lecornu và nội các mới sẽ có phần phụ thuộc vào thái độ của RN, lực lượng từng đóng vai trò quyết định trong việc buộc các người tiền nhiệm Francois Bayrou và Michel Barnier phải rời chức vụ.

“Chúng tôi sẽ đánh giá tân thủ tướng dựa trên hành động, chính sách và khả năng ông đưa ra một bản ngân sách cho nước Pháp, xét trong khuôn khổ những ‘lằn ranh đỏ’ của chúng tôi” - ông Bardella viết trên X.

RN khẳng định sẽ không chấp nhận tăng thuế đối với người lao động, đồng thời yêu cầu siết chặt chi phí nhập cư, cắt giảm chi tiêu công chức và hạn chế đóng góp của Pháp cho Liên minh châu Âu.