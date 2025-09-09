Thủ tướng Nepal từ chức sau cuộc biểu tình bạo loạn làm hơn 400 người thương vong 09/09/2025 16:36

(PLO)- Thủ tướng Nepal - ông KP Sharma Oli đã từ chức sau làn sóng biểu tình bạo loạn khiến 19 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương.

Ngày 9-9, Thủ tướng Nepal - ông KP Sharma Oli đã từ chức khi làn sóng biểu tình phản đối cấm mạng xã hội ở Nepal leo thang thành bạo loạn khiến nhiều người thiệt mạng, kênh Channel NewsAsia dẫn lời một trợ lý của ông.

Những người biểu tình tập trung tại Maitighar, một khu phố ở thủ đô Kathmandu (Nepal) ngày 8-9. Ảnh: Prabin Ranabhat/AFP

Ông Oli cho biết ông "vô cùng đau buồn" trước những cái chết trong các cuộc biểu tình.

"Chính phủ không ủng hộ việc ngăn cản sử dụng mạng xã hội và sẽ bảo đảm môi trường cho việc sử dụng" - ông viết sau cuộc họp Nội các khẩn cấp.

Ông Oli cũng cho biết một "ủy ban điều tra sẽ được thành lập để điều tra và phân tích" các cuộc biểu tình.

Thủ tướng Nepal - ông KP Sharma Oli. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Các cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội ở Nepal leo thang vào ngày 8-9, với 19 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

Cảnh sát cho biết 17 người chết ở thủ đô Kathmandu và thêm 2 người ở khu vực Sunsari (miền đông Nepal).

Người phát ngôn cảnh sát Nepal - ông Kathmandu Shekhar Khanal cho hay khoảng 400 người bị thương, trong đó có hơn 100 cảnh sát.

Lệnh cấm, trong đó chặn một số mạng xã hội như Facebook, YouTube và X, đã được dỡ bỏ trong ngày 9-9.