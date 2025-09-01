Tổng thống Prabowo công bố biện pháp xoa dịu biểu tình Indonesia 01/09/2025 05:43

(PLO)- Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto cho biết Hạ viện sẽ bãi bỏ một số chính sách gây tranh cãi - nguồn cơn của làn sóng biểu tình rúng động Indonesia.

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình Indonesia biến thành bạo lực và nhiều nhà của bộ trưởng và nghị sĩ bị cướp bóc, Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto đã công bố các biện pháp xoa dịu căng thẳng chính trị.

Các biện pháp xoa dịu

Ngày 31-8, Tổng thống Subianto đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và trật tự, đồng thời thông báo sẽ bãi bỏ một số chính sách gây tranh cãi trước đó. Diễn biến đến sau khi sự phẫn nộ trên toàn quốc về các đặc quyền của nghị sĩ và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng bùng phát thành các cuộc biểu tình Indonesia, theo hãng tin AFP.

Ông Prabowo đưa ra lời kêu gọi trên trong bài phát biểu trên truyền hình, bên cạnh là các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị lớn.

“Tôi kêu gọi toàn thể người dân tin tưởng chính phủ, giữ bình tĩnh. Chính phủ do tôi lãnh đạo quyết tâm luôn đấu tranh vì lợi ích của người dân, kể cả những người nhỏ bé nhất, những người bị bỏ lại phía sau” - Tổng thống Prabowo phát biểu.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto phát biểu trên truyền hình hôm 31-8. Ảnh: AFP

Ông Prabowo thừa nhận mức độ phẫn nộ của công chúng, cam kết hành động theo quyền lợi của nhà lập pháp và hứa rằng chính phủ sẽ lắng nghe yêu cầu của người dân trong khi vẫn duy trì luật pháp và trật tự.

Ông Prabowo - người đã hủy chuyến đi dự kiến ​​tới Trung Quốc khi các cuộc biểu tình Indonesia bạo lực trở nên nghiêm trọng với ít nhất 5 người tử vong trong những ngày gần đây - cho biết ban lãnh đạo Hạ viện sẽ hủy bỏ một số chính sách, "bao gồm quy mô trợ cấp cho các thành viên Hạ viện và lệnh tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài".

Tổng thống Prabowo cho biết các lãnh đạo đảng đã “thực hiện biện pháp cứng rắn” đối với các nghị sĩ của họ, với các lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9. Ông Prabowo cũng cho biết các lãnh đạo đảng cũng đã đồng ý bãi nhiệm các nghị sĩ vi phạm, đồng thời nhấn mạnh rằng “các thành viên Hạ viện phải luôn nhạy bén và đứng về phía lợi ích của nhân dân”

Tổng thống Indonesia khẳng định rằng quyền tự do ngôn luận sẽ được tôn trọng.

“Quyền tụ tập ôn hòa phải được bảo vệ” - ông Prabowo nói, dẫn luật của Indonesia về biểu tình và các công ước quốc tế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Indonesia cảnh báo rằng bạo lực, bao gồm cướp phá và phá hoại cơ sở vật chất, sẽ không được dung thứ.

“Nếu có các hành động vô chính phủ gây mất ổn định quốc gia, phá hoại hoặc đốt phá công trình công cộng, cướp bóc nhà ở hoặc cơ quan, thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nhà nước phải hiện diện để bảo vệ người dân của mình” - ông Prabowo lưu ý.

Ông Prabowo nói thêm rằng “dấu hiệu của hoạt động lật đổ và khủng bố” đã bắt đầu xuất hiện khi ông ra lệnh cho cảnh sát và quân đội “thực hiện biện pháp cứng rắn nhất có thể” đối với hành vi phá hoại cơ sở công cộng, cướp bóc nhà riêng và tấn công các trung tâm kinh tế.

Ngoài ra, ông Prabowo kêu gọi đối thoại, chỉ thị cho quốc hội mời sinh viên, nhân vật cộng đồng và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự trực tiếp bày tỏ nguyện vọng của họ.

"Chúng tôi đảm bảo rằng tiếng nói của các bạn sẽ được lắng nghe và theo dõi" - ông Prabowo nói, đồng thời kêu gọi các bộ và cơ quan tiếp nhận các phái đoàn và xem xét các đề xuất cải cách.

Biểu tình Indonesia dần lắng xuống

Trong suốt cuối tuần qua, những người biểu tình Indonesia giận dữ đã cướp bóc nhà cửa của các quan chức cấp cao, đốt phá các tòa nhà hội đồng khu vực và gây áp lực lên lực lượng an ninh địa phương ở một số thành phố.

Tại thủ đô Jakarta và vùng ngoại ô, những kẻ cướp bóc đã nhắm vào nhà của ít nhất 4 nhà lập pháp và dinh thự của Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani vào sáng 31-8.

Đường phố ở thủ đô Jakarta vào ngày 31-8 khi các cuộc biểu tình Indonesia dần lắng xuống. Ảnh: EPA

Các cuộc biểu tình Indonesia bắt đầu vào đầu tuần trước đã nhanh chóng biến thành bạo loạn ở thủ đô Jakarta và nhiều thành phố khác của Indonesia được xem là đỉnh điểm của sự phẫn nộ trong bộ phận người dân trước những chính sách bị họ cho là xa rời đời sống của dân, theo kênh Channel News Asia.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi một tài xế xe ôm công nghệ tên Affan Kurniawan, 21 tuổi, bị xe cảnh sát tông chết tối 28-8 trong lúc đi giao đồ ăn, dù anh không tham gia biểu tình.

Bảy sĩ quan cảnh sát hiện liên quan vụ việc bị cáo buộc vi phạm quy tắc đạo đức của lực lượng. Họ đã bị giam giữ nội bộ 20 ngày để thẩm vấn.

Đến hết ngày 31-8, các cuộc biểu tình đã lắng dịu tại thủ đô Jakarta. Lực lượng vệ sinh thành phố đã làm việc suốt đêm để dọn dẹp đống đổ nát do các cuộc bạo lực trước đó.