Biểu tình rung chuyển Indonesia nhiều người thiệt mạng, Tổng thống hủy công du Trung Quốc 31/08/2025 06:58

(PLO)- Biểu tình ở Indonesia lan rộng, khiến ít nhất 4 người chết trong các sự kiện riêng lẻ, buộc Tổng thống Prabowo Subianto huỷ chuyến công du đến Trung Quốc.

Ngày 30-8, ông Rahmat Mappatoba - Thư ký hội đồng thành phố Makassar (miền đông Indonesia) - cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn do người biểu tình gây ra tại trụ sở hội đồng thành phố, theo hãng tin AFP.

“Họ đã bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy. Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Thông thường trong các cuộc biểu tình, người ta chỉ ném đá hoặc đốt lốp trước cổng, chứ chưa bao giờ tràn vào tòa nhà hay phóng hỏa” - ông Rahmat nói.

Theo ông Rahmat, 2 nhân viên hội đồng thành phố chết tại chỗ, còn 1 công chức tử vong tại bệnh viện. Ít nhất 4 người bị thương trong vụ cháy và đang được điều trị.

Binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI) trao đổi với người biểu tình ở Indonesia ngày 29-8. Ảnh: ANTARA

Trong khi đó, Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc, giữa lúc làn sóng biểu tình lan rộng ra nhiều địa phương ngoài thủ đô Jakarta.

Theo kế hoạch, ông Prabowo sẽ dự lễ duyệt binh “Ngày Chiến thắng” tại Trung Quốc ngày 3-9, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Ông Prasetyo Hadi - phát ngôn viên tổng thống Indonesia - cho biết ông Prabowo muốn trực tiếp theo dõi tình hình trong nước và tìm giải pháp, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chính phủ Trung Quốc vì không thể tham dự.

Theo hãng thông tấn Antara, các cuộc biểu tình ở Indonesia bắt đầu từ Jakarta vào ngày 25-8, xuất phát từ bất mãn với chế độ lương bổng của nghị sĩ, bao gồm mức phụ cấp nhà ở cao gấp 10 lần mức lương tối thiểu. Sau đó, cuộc biểu tình bùng phát dữ dội khi một xe cảnh sát tông chết một tài xế giao hàng. Tình hình nhanh chóng lan rộng, với nhiều điểm nóng bạo lực.

Sáng 30-8, truyền thông địa phương đưa tin người biểu tình đã phóng hỏa các trụ sở nghị viện tại 3 địa phương: tỉnh Tây Nusa Tenggara, TP Pekalongan (Trung Java) và TP Cirebon (Tây Java).

Tại Cirebon, người biểu tình còn cướp phá trang thiết bị trong trụ sở. Ở Pekalongan và Tây Nusa Tenggara, cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Biểu tình cũng xảy ra trên đảo du lịch Bali.

Ngoài ra, truyền thông địa phương đưa tin một đám đông đã tấn công và cướp phá nhà riêng ở Jakarta của một nghị sĩ, lấy đi nhiều vật dụng gia đình.

Trước diễn biến phức tạp, ứng dụng video ngắn TikTok - thuộc sở hữu của ByteDance (Trung Quốc) - ngày 30-8 thông báo tạm ngừng tính năng phát trực tiếp tại Indonesia trong vài ngày.

Tuần này, chính phủ Jakarta cũng đã triệu tập đại diện các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Meta và TikTok, yêu cầu tăng cường kiểm duyệt nội dung vì tin giả lan tràn trên mạng, được cho là đã góp phần châm ngòi cho biểu tình ở Indonesia.