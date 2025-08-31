Ông Modi điện đàm ông Zelensky, tái khẳng định ủng hộ giải pháp hòa bình 31/08/2025 06:33

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tái khẳng định sự ủng hộ của New Delhi đối với một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine.

Ngày 30-8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định sự ủng hộ của Ấn Độ đối với một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine, hãng Reuters dẫn thông cáo từ văn phòng ông Modi.

“Các nhà lãnh đạo cũng đã rà soát tiến triển trong quan hệ đối tác song phương Ấn Độ - Ukraine và thảo luận về những cách thức tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực hai bên cùng quan tâm” - thông cáo nêu rõ.

Theo thông cáo, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ với Thủ tướng Modi về những diễn biến mới liên quan Ukraine. Về phần mình, ông Modi nhấn mạnh sự ủng hộ của Ấn Độ đối với các nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình sớm nhất có thể.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PTI

Ông Modi dự kiến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) khai mạc ngày 31-8 tại TP Thiên Tân, Trung Quốc.

Sau cuộc điện đàm, ông Zelensky nói rằng ông Modi đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine trong cuộc chiến với Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng đề xuất này sẽ được lắng nghe tại thượng đỉnh SCO.

“Tôi vừa trao đổi với Thủ tướng Modi về những gì đang diễn ra. Nga vẫn tiếp tục chiến tranh. Điều quan trọng là Thủ tướng Ấn Độ ủng hộ ý tưởng cần có một lệnh ngừng bắn. Đây sẽ là tín hiệu rõ ràng cho thấy Nga sẵn sàng đối thoại ngoại giao. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ được lắng nghe tại cuộc họp ở Trung Quốc” - ông Zelensky nói.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, sau đó là các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh.

Tại Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bên lề chuyến công du, Tổng thống Putin dự kiến gặp gỡ các lãnh đạo từ Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, theo đài RT.