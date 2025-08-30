Ông Putin trao đổi Tân Hoa Xã về quan hệ Nga-Trung trước chuyến thăm Trung Quốc 30/08/2025 07:27

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ngày càng sâu sắc, đồng thời ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “tấm gương cho toàn thế giới về đối thoại tôn trọng và bình đẳng với các đối tác quốc tế trong bối cảnh hiện nay”.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Tân Hoa Xã, đăng tải ngày 29-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả quan hệ Nga-Trung là một lực lượng ổn định trên trường quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vấn đề toàn cầu.

Ông Putin đưa ra phát ngôn trên trước thềm chuyến thăm chính thức của ông tới Trung Quốc để tham dự các cuộc hội đàm cấp cao tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và lễ kỷ niệm 80 năm Nhật đầu hàng trong Thế chiến II, theo đài RT.

Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc “đoàn kết trong tầm nhìn” về một trật tự thế giới công bằng, đa cực.

“Qua nhiều lần trao đổi về các vấn đề quốc tế then chốt, chúng ta đã thấy Moscow và Bắc Kinh có nhiều lợi ích chung rộng lớn và quan điểm rất tương đồng về những câu hỏi căn bản. Chúng ta đoàn kết trong tầm nhìn xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, lấy các quốc gia thuộc ‘Đại đa số toàn cầu’ làm trọng tâm” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: SPUTNIK

“Với tư cách là hai cường quốc hàng đầu ở lục địa Á - Âu, chúng ta không thể thờ ơ trước những thách thức và mối đe dọa mà châu lục của chúng ta và cả thế giới rộng lớn hơn đang phải đối mặt” - tổng thống Nga nói thêm, nhấn mạnh rằng đây vẫn là “trọng tâm thường trực” trong đối thoại chính trị song phương.

Ông Putin cũng nhắc đến khái niệm của Nga về “không gian chung bảo đảm an ninh bình đẳng và không thể chia cắt tại Á - Âu” - điều mà ông cho rằng rất phù hợp với Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất.

Ông Putin cho biết chuyến thăm lần này kế thừa thành công từ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Moscow hồi tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

“Chủ tịch Tập luôn dành sự tôn trọng cao nhất đối với lịch sử đất nước mình. Ông là một nhà lãnh đạo thực thụ của một cường quốc lớn trên thế giới, một người có ý chí kiên cường, tầm nhìn chiến lược và tư duy toàn cầu, luôn kiên định với lợi ích quốc gia” - ông Putin nói, đồng thời gọi ông Tập là “tấm gương cho toàn thế giới về đối thoại tôn trọng và bình đẳng với các đối tác quốc tế trong bối cảnh hiện nay”.

Theo RT, chuyến thăm chính thức của ông Putin tới Trung Quốc sẽ kéo dài từ ngày 31-8 đến 3-9, mở đầu bằng việc tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, sau đó là các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh.

Tại Bắc Kinh, ông Putin sẽ hội đàm với ông Tập, trước tiên theo hình thức mở rộng với sự tham gia của các bộ trưởng chủ chốt và giới doanh nghiệp, rồi tiếp tục thảo luận riêng.

“Các cuộc hội đàm Nga-Trung sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Tôi mong đợi được thảo luận sâu rộng với Chủ tịch Tập về mọi khía cạnh trong chương trình nghị sự song phương của chúng ta, bao gồm hợp tác chính trị và an ninh, cũng như quan hệ kinh tế, văn hóa và nhân đạo. Và, như thường lệ, chúng tôi sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề cấp bách trong khu vực và quốc tế” - ông Putin chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Bên lề chuyến công du, Tổng thống Putin dự kiến gặp gỡ các lãnh đạo từ Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác.