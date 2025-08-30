Nga: Bảo đảm an ninh cho Ukraine chỉ có sau thỏa thuận hòa bình 30/08/2025 06:06

Ngày 29-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng bảo đảm an ninh cho Ukraine phải là kết quả của một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, chứ không phải điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán, theo đài RT.

Bà Zakharova nói rằng Ukraine đã yêu cầu các bảo đảm an ninh từ các nước phương Tây như một điều kiện cho thỏa thuận hòa bình. Về nguyên tắc, Moscow không loại trừ khả năng có các bảo đảm, nhưng phản đối việc thiết kế chúng mà không có sự tham gia của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng bất kỳ bảo đảm nào cũng phải dựa trên một “sự hiểu biết tính đến lợi ích an ninh của Nga”.

Bà Zakharova bổ sung rằng một thỏa thuận phải bảo đảm Ukraine phi quân sự hóa, phi phát xít, giữ trạng thái trung lập và phi hạt nhân, cũng như công nhận các thực tế lãnh thổ.

“Cần phải hiểu rằng việc cung cấp bảo đảm an ninh không phải là điều kiện, mà là kết quả của một giải pháp hòa bình dựa trên việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Ukraine, điều này đến lượt nó sẽ bảo đảm an ninh cho đất nước chúng tôi” - bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích các đề xuất từ phương Tây đưa ra cho đến nay, cảnh báo rằng các đề xuất này sẽ chỉ “dẫn đến bất ổn”.

“Các phương án mà phương Tây tập thể đề xuất là phiến diện, được xây dựng với kỳ vọng rõ ràng nhằm kiềm chế Nga. Chúng làm tăng nguy cơ NATO bị lôi kéo vào một cuộc xung đột vũ trang với đất nước chúng tôi” - bà nói Zakharova.

Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các đề xuất của phương Tây sẽ “củng cố vai trò của Kiev như một kẻ khiêu khích chiến lược ở sát biên giới Nga”.

Trước đó, Kiev đã thúc đẩy việc gia nhập NATO như một sự bảo đảm an ninh, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các đồng minh châu Âu hiện đang kêu gọi những bảo đảm an ninh cho Kiev tương tự Điều 5 NATO.

Moscow đã bác bỏ việc triển khai quân NATO tới Ukraine, dù là với danh nghĩa gìn giữ hòa bình hay bất kỳ hình thức nào khác.