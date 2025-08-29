Thổ Nhĩ Kỳ: Nga, Ukraine đạt 'lập trường sơ bộ' về vấn đề lãnh thổ 29/08/2025 19:05

(PLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tiết lộ rằng hai bên trong xung đột Nga-Ukraine đã đạt "lập trường sơ bộ" về lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên kênh TGRT Haber tối 28-8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết các bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã đạt được “lập trường sơ bộ” về vấn đề lãnh thổ để chấm dứt chiến sự.

Theo lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền Moscow trước đây “có ý định kiểm soát toàn bộ ranh giới hành chính của 4 tỉnh” Donetsk và Luhansk (tức vùng Donbass), Kherson và Zaporizhia.

Ông Fidan cho biết giờ đây, Nga “đã từ bỏ yêu cầu đó” và “hiện tại đã có một lập trường sơ bộ” về việc Moscow đòi hỏi Kiev nhượng lại toàn bộ diện tích vùng Donbass để đổi lại việc giữ nguyên đường ranh giới quân sự hiện có tại Kherson và Zaporizhia.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trả lời phỏng vấn trên kênh TGRT Haber tối 28-8. Ảnh: ANADOLU/TRGT HABER

Ông Fidan tin tưởng rằng “lập trường sơ bộ” trên cùng với một “cơ chế an ninh thực sự” cho khu vực giới tuyến “tạo nên một khuôn khổ thực sự tuyệt vời dưới hình thức một thoả thuận khung”.

Cả Nga và Ukraine, cũng như Mỹ và các đồng minh châu Âu của Kiev, đều chưa có bình luận chính thức sau những tiết lộ của ông Fidan.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, ông Fidan nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang “theo dõi chặt chẽ” các diễn biến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, “tạo ra những đóng góp giá trị vào việc giải quyết vấn đề bằng kiến thức của mình” nhưng đồng thời “thực hiện những hoạt động cần thiết vì lợi ích quốc gia”.

Ông Fidan nhắc lại rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ 3 lần. Trong đó, một số kết quả đạt được tại vòng đàm phán thứ 3 hồi cuối tháng 7 đã tiếp tục được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska (Mỹ) hôm 15-8.

Tuy nhiên, “chúng ta không phải là một bên tham chiến. Chúng ta cũng không nên có mặt tại bàn đàm phán ở Alaska hay Washington, D.C [Mỹ]. Bởi vì [Tổng thống Mỹ Donald] Trump đang cố gắng đưa các bên tham chiến lại gần nhau” - ông Fidan gửi thông điệp tới người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Fidan cho biết Ankara đã “nhận thấy một số tuyên bố sơ bộ tích cực làm giảm nhẹ bầu không khí” được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska và cuộc gặp của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Washington D.C hôm 18-8.

Ông Fidan nhắc lại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đối thoại với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về lối thoát cho xung đột Nga-Ukraine.

Ngoại trưởng Fidan cũng đã điện đàm với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tối 27-8 và với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine - ông Rustem Umerov trong chiều 28-8.

Dựa trên tổng thể các cuộc đối thoại này, ông Fidan nhận thấy “có đủ lý do để hy vọng” vào một giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine.